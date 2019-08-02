Спорт Mail.Ru покажет все матчи 4-го тура РПЛ

Стоимость каждой трансляции составит 149 рублей.

Тур откроется в субботу матчем между екатеринбургским «Уралом» и «Ростовом». После трех туров «Урал» занимает 5-е место в турнирной таблице. «Ростов» располагается 2-й строчке. Встреча начнется в 14:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в субботу пройдет встреча между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Матч начнется в 16:30 мск. После трех туров самарский клуб занимает 14-е место в таблице и идет в зоне стыковых матчей. «Локомотив» занимает 9-ю строчку. Текстовая онлайн-трансляция матча пройдет здесь.

D 19:00 в субботу начнется московское дерби — в очной встрече сойдутся столичные «Спартак» и «Динамо». После трех сыгранных матчей сезона «Спартак» идет на 10-м месте в таблице. «Динамо» занимает 7-е место. Также пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

В 21:30 мск в субботу начнется матч между санкт-петербургским «Зенитом» и «Краснодаром». Питерский клуб после трех туров возглавляет турнирную таблицу с 9 набранными очками. «Краснодар» занимает 4-е место. Также вы сможете следить за игрой в текстовой онлайн-трансляции.

Воскресную программу тура откроет матч «Тамбов» — «Арсенал» (Тула). Встреча начнется в 16:30 мск. После третьего тура «Тамбов» располагается на 12-м месте в турнирной таблице. «Арсенал» занимает 8-е место. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В 19:00 мск в воскресенье начнется встреча казанского «Рубина» и московского ЦСКА. После трех сыгранных матчей казанский клуб идет на 3-м месте в таблице. ЦСКА идет на 6-м месте. Текстовая онлайн-трансляция матча пройдет здесь.

Также в воскресенье пройдет матч между «Сочи» и «Уфой». Игра начнется в 21:30 мск. Новичок премьер-лиги «Сочи» с нулем набранных очков занимает после трех туров последнее, 16-е место в таблице. «Уфа» занимает 11-е место. Также вы сможете следить за игрой в текстовой онлайн-трансляции.