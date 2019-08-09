Спорт Mail.ru покажет все матчи 5-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой трансляции составит 149 рублей.

Тур откроет матч между «Оренбургом» и «Тамбовом». Отметим, что после четырех сыгранных матчей «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице с нулем набранных очков. Встреча пройдет в субботу 10 августа и начнется в 14:00 мк. Также за ходом игры вы сможете следить в текстовой онлайн-трансляции.

Во втором матче 5-го тура «Краснодар» примет дома казанский «Рубин». Матч будет сыгран в субботу и начнется в 19:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В субботу же пройдет и центральный матч тура, в котором действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит» сыграет на выезде с московским «Динамо». После четырех туров питерский клуб возглавляет турнирную таблицу с 10 набранными очками. Игра начнется в 19:00 мск. Вы также сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Воскресную программу 5-го тура откроет матч между тульским «Арсеналом» и «Уфой». Матч начнется в 14:00 мск. Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск в воскресенье начнется матч между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в воскресенье столичный ЦСКА примет дебютанта премьер-лиги, футбольный клуб «Сочи». Игра начнется в 19:00 мск. После четырех туров московские «армейцы» занимают вторую строчку в таблице и уступают лидирующему «Зениту» одно очко. Вы также сможете наблюдать за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Последними на поле в воскресенье выйдут грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Грозном и начнется в 21:30 мск. Также вы сможете следить за игрой в текстовой онлайн-трансляции.