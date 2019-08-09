Спорт Mail.ru покажет все матчи 5-го тура РПЛ
На портале Спорт Mail.Ru пройдут прямые видеотрансляции всех матчей 5-го тура РПЛ.
На портале Спорт Mail.Ru пройдут прямые видеотрансляции всех матчей 5-го тура РПЛ.
Стоимость каждой трансляции составит 149 рублей.
Тур откроет матч между «Оренбургом» и «Тамбовом». Отметим, что после четырех сыгранных матчей «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице с нулем набранных очков. Встреча пройдет в субботу 10 августа и начнется в 14:00 мк. Также за ходом игры вы сможете следить в текстовой
Во втором матче 5-го тура «Краснодар» примет дома казанский «Рубин». Матч будет сыгран в субботу и начнется в 19:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой
В субботу же пройдет и центральный матч тура, в котором действующий чемпион страны
Воскресную программу 5-го тура откроет матч между тульским «Арсеналом» и «Уфой». Матч начнется в 14:00 мск. Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой
В 16:30 мск в воскресенье начнется матч между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Вы сможете следить за ходом игры в текстовой
Также в воскресенье столичный ЦСКА примет дебютанта
Последними на поле в воскресенье выйдут грозненский «Ахмат» и московский «Спартак». Встреча пройдет в Грозном и начнется в 21:30 мск. Также вы сможете следить за игрой в текстовой
В заключительном матче тура «Ростов» примет самарские «Крылья Советов». Матч пройдет в понедельник 12 августа и начнется в 20:00 мск. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой