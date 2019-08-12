Сотрудник «Ахмат-Арены», назвавший судью козлом, уволен
Крик дня.
Крик дня.
В Грозном со скандалом прошел матч «Ахмат» — «Спартак». Во втором тайме при счете 1:3 главный арбитр Алексей Сухой удалил форварда хозяев Аблая Мбенга. После этого по микрофону на «Ахмат-Арене» прозвучало: «Судья — газ ю ол», что в переводе с чеченского означает «ты козел».
Похожая история была на матче в Грозном в 2013 году. Тогда президент Чечни Рамзан Кадыров обругал по микрофону арбитра Михаила Вилкова: «Судья продажная, козел ты».
В этот раз в дикторской на «Ахмат-Арене» оказался сотрудник
После матча Эдильсултанов был уволен.
Андрей Санталов