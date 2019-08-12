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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Актер Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» (видео)

У болельщиков красно-белых праздник.

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Источник: РИА "Новости"

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после матча своей команды с «Ахматом».

Красно-белые выиграли 3:1 и поднялись на 6-е место в турнирной таблице.

«Как на грозный Терек, как на Терек грозный
Высадился новый, необузданный “Спартак”.
И на чистом поле засияли звезды,
Звездочки надежды, разгоняющие мрак.

Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы жить:
С нашим Зелимханом не приходится тужить.
Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить:
С нашим атаманом не приходится тужить».

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Андрей Санталов

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