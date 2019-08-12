Актер Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» (видео)
У болельщиков
У болельщиков
Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после матча своей команды с «Ахматом».
«Как на грозный Терек, как на Терек грозный
Высадился новый, необузданный “Спартак”.
И на чистом поле засияли звезды,
Звездочки надежды, разгоняющие мрак.
Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы жить:
С нашим Зелимханом не приходится тужить.
Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить:
С нашим атаманом не приходится тужить».
Андрей Санталов