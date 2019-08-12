Актер Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» (видео)

Известный актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после матча своей команды с «Ахматом».



Красно-белые выиграли 3:1 и поднялись на 6-е место в турнирной таблице.



«Как на грозный Терек, как на Терек грозный

Высадился новый, необузданный “Спартак”.

И на чистом поле засияли звезды,

Звездочки надежды, разгоняющие мрак.



Эх, любо, братцы, любо, любо, братцы жить:

С нашим Зелимханом не приходится тужить.

Эх, Шюррле, братцы, Шюррле, круто, братцы, жить:

С нашим атаманом не приходится тужить».