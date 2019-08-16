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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет все матчи 6-го тура РПЛ

На портале Спорт Mail.Ru пройдут прямые видеотрансляции всех матчей 6-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой трансляции составит 149 рублей.

Тур откроется в пятницу 16 августа матчем между «Оренбургом» и «Сочи». «Оренбург» с 1 набранным очком занимает после пяти туров последнее место в турнирной таблице. «Сочи» с 2 очками идет на предпоследней строчке таблицы. Встреча начнется в 18:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Оренбург» — «Сочи»

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В субботу 17 августа екатеринбургский «Урал» примет самарские «Крылья Советов». Матч начнется в 14:00 мск. Также вы сможете наблюдать за ходом встречи в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Урал» — «Крылья Советов»

В субботу же «Тамбов» примет «Краснодар». Матч начнется в 16:30 мск. После пяти туров краснодарский клуб идет на четвертом месте в таблице. Вы сможете следить за игрой в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Тамбов» — «Краснодар»

Также в субботу лидер турнирной таблицы санкт-петербургский «Зенит» примет грозненский «Ахмат». Встреча начнется в 19:00 мск. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Ахмат»

Воскресная программа тура откроется матчем между казанским «Рубином» и тульским «Арсеналом». Матч начнется в 14:00 мск. Также вы сможете наблюдать за игрой в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Рубин» — «Арсенал»

В 16:30 мск в воскресенье начнется игра между «Уфой» и «Ростовом». После пяти туров ростовский клуб занимает второе место в турнирной таблице с 11 набранными очками. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Уфа» — «Ростов»

В заключительном матче воскресенья сыграют московские «Динамо» и «Локомотив». Встреча начнется в 19:00 мск. Вы также сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Динамо» — «Локомотив»

В понедельник 19 августа в последнем и центральном матче тура сыграют столичные «Спартак» и ЦСКА. Игра начнется в 20:00 мск. После пяти туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице с 10 набранными очками. В активе красно-белых — 8 очков и седьмое место в таблице. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Текстовая онлайн-трансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Следите за развитием темы Трансляции 6-го тура РПЛ
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