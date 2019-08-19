Карпин уснул на новом фильме Тарантино (фото)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как сходил на новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».



Карпин в инстаграме выложил фото своей жены, на котором он показан спящим.



«Когда любимая жена привела в кино», — подписал фотографию тренер «Ростова».