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15:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин уснул на новом фильме Тарантино (фото)

Однажды в Ростове.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как сходил на новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Карпин в инстаграме выложил фото своей жены, на котором он показан спящим.

«Когда любимая жена привела в кино», — подписал фотографию тренер «Ростова».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пост Карпина оценили болельщики «Ростова» и бывшие игроки.

«До титров уснул уже? Я бы сначала попкорна съел», — пошутил экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

В 6-м туре РПЛ «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Уфе» 0:2.

Андрей Санталов

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