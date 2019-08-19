Карпин уснул на новом фильме Тарантино (фото)
Однажды в Ростове.
Однажды в Ростове.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как сходил на новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Карпин в инстаграме выложил фото своей жены, на котором он показан спящим.
«Когда любимая жена привела в кино», — подписал фотографию тренер «Ростова».
Пост Карпина оценили болельщики «Ростова» и бывшие игроки.
«До титров уснул уже? Я бы сначала попкорна съел», — пошутил
В 6-м туре РПЛ «Ростов» потерпел первое поражение в сезоне, уступив на выезде «Уфе» 0:2.
Андрей Санталов