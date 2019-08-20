Аршавин показал три финта, которые должен знать каждый футболист (видео)

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал три финта, которые должен знать каждый полевой игрок.



Аршавин показал дриблинг детям — экс-футболист сейчас является тренером «Газпром Академии ФК «Зенит» — и сделал пост в инстаграме.



«Ты стал ещё быстрее! Хорошо, что повторы в слоумо, а то не успевал рассмотреть», — пошутил в комментариях к посту экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.