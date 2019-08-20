Аршавин показал три финта, которые должен знать каждый футболист (видео)
Андрей Сергеевич — тренер.
Андрей Сергеевич — тренер.
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал три финта, которые должен знать каждый полевой игрок.
Аршавин показал дриблинг детям —
«Ты стал ещё быстрее! Хорошо, что повторы в слоумо, а то не успевал рассмотреть», — пошутил в комментариях к посту
Аршавин показал финт с уходом в сторону, «финт Зидана» и «радугу», которую часто любит делать Неймар.
Андрей Санталов