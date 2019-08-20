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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин показал три финта, которые должен знать каждый футболист (видео)

Андрей Сергеевич — тренер.

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Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал три финта, которые должен знать каждый полевой игрок.

Аршавин показал дриблинг детям — экс-футболист сейчас является тренером «Газпром Академии ФК «Зенит» — и сделал пост в инстаграме.

«Ты стал ещё быстрее! Хорошо, что повторы в слоумо, а то не успевал рассмотреть», — пошутил в комментариях к посту экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков.

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Аршавин показал финт с уходом в сторону, «финт Зидана» и «радугу», которую часто любит делать Неймар.

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Андрей Санталов

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