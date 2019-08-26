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15:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Боже, храни «Спартак». Актер Назаров спел новую песню (видео)

Актер из сериала «Кухня» и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы своей команды над «Крыльями Советов» (2:1).

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Источник: РИА "Новости"

Назаров спел новую песню на мотив «Боже, царя храни».

Божовича спроси,
Счет неразгромный,
Выиграли скромно,
Ты не грусти.

Боже, храни «Спартак»,
Чтобы воедино
«Брагу» прошли мы.
Потом — Семак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Назаров спел про победы «Спартака» над ЦСКА и «Ахматом» и «Туном».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» после 7 туров занимает 2-е место в чемпионате России. 29 августа команда Олега Кононова примет «Брагу» в квалификации Лиги Европы, а 1 сентября сразится с «Зенитом» в РПЛ.

Андрей Санталов

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