Боже, храни «Спартак». Актер Назаров спел новую песню (видео)
Актер из сериала «Кухня» и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы своей команды над «Крыльями Советов» (2:1).
Актер из сериала «Кухня» и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров написал песню после победы своей команды над «Крыльями Советов» (2:1).
Назаров спел новую песню на мотив «Боже, царя храни».
Божовича спроси,
Счет неразгромный,
Выиграли скромно,
Ты не грусти.
Боже, храни «Спартак»,
Чтобы воедино
«Брагу» прошли мы.
Потом — Семак.
Ранее Назаров спел про победы «Спартака» над ЦСКА и «Ахматом» и «Туном».
«Спартак» после 7 туров занимает 2-е место в чемпионате России. 29 августа команда Олега Кононова примет «Брагу» в квалификации Лиги Европы, а 1 сентября сразится с «Зенитом» в РПЛ.
Андрей Санталов