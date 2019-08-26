«Это не было постановой». Корреспондента «Матч ТВ» окатило из системы полива (видео)
В прямом эфире!
В прямом эфире!
Забавный случай произошел перед матчем ЦСКА — «Ахмат». Корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич вышел в прямой эфир, чтобы рассказать о составах команд, и неожиданно попал под мощную струю воды из системы полива.
Ролик с мокрым журналистом «Матч ТВ» стал хитом в интернете, но как написал сам Евневич, все произошло случайно.
«Это не повод для гордости или премий. Но это повод посмеяться. Посмейтесь вместе со мной, пожалуйста. Нам реально всем не хватает самоиронии.
Это не было постановой. Просто потому, что я не настолько богат и не настолько идиот, чтобы жертвовать техникой и своим здоровьем. Тем более, я одолжил наушники у своего инженера… А месть инженера за сломанные наушники худшее, что может с вами случиться.
Почему я включался именно с этого места. Все просто.
Система полива — это не огромные машины. Их размер — сантиметров 10, и они под газоном. После матча я специально вернулся на это место и довольно долго искал. А теперь представьте, у вас минута до эфира — вы реально будете ползать на четвереньках в поисках полива?
Включение было в 15:20. Включиться раньше или позже нельзя — это строгая эфирная сетка. Я раз 100 в своей жизни включался перед матчами и ни разу не попадал под струю. Вот так вот все совпало — шанс на миллион, реально. Это как поставить машину в гараж и именно в этот момент в гараж влетит метеорит", — сообщил Евневич в инстаграме.
Андрей Санталов