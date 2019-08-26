«Это не было постановой». Корреспондента «Матч ТВ» окатило из системы полива (видео)

«Это не повод для гордости или премий. Но это повод посмеяться. Посмейтесь вместе со мной, пожалуйста. Нам реально всем не хватает самоиронии.



Это не было постановой. Просто потому, что я не настолько богат и не настолько идиот, чтобы жертвовать техникой и своим здоровьем. Тем более, я одолжил наушники у своего инженера… А месть инженера за сломанные наушники худшее, что может с вами случиться.



Почему я включался именно с этого места. Все просто. Из-за работников службы безопасности стадиона у нас была зона как раз у трибуны болельщиков ЦСКА. Сначала мы хотели включаться с другой точки — но там солнце некрасиво падало на лицо, и оператор решил перейти в другое место.



Система полива — это не огромные машины. Их размер — сантиметров 10, и они под газоном. После матча я специально вернулся на это место и довольно долго искал. А теперь представьте, у вас минута до эфира — вы реально будете ползать на четвереньках в поисках полива?