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16:44 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это не было постановой». Корреспондента «Матч ТВ» окатило из системы полива (видео)

В прямом эфире!

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Источник: РИА "Новости"

Забавный случай произошел перед матчем ЦСКА — «Ахмат». Корреспондент «Матч ТВ» Евгений Евневич вышел в прямой эфир, чтобы рассказать о составах команд, и неожиданно попал под мощную струю воды из системы полива.

Ролик с мокрым журналистом «Матч ТВ» стал хитом в интернете, но как написал сам Евневич, все произошло случайно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это не повод для гордости или премий. Но это повод посмеяться. Посмейтесь вместе со мной, пожалуйста. Нам реально всем не хватает самоиронии.

Это не было постановой. Просто потому, что я не настолько богат и не настолько идиот, чтобы жертвовать техникой и своим здоровьем. Тем более, я одолжил наушники у своего инженера… А месть инженера за сломанные наушники худшее, что может с вами случиться.

Почему я включался именно с этого места. Все просто. Из-за работников службы безопасности стадиона у нас была зона как раз у трибуны болельщиков ЦСКА. Сначала мы хотели включаться с другой точки — но там солнце некрасиво падало на лицо, и оператор решил перейти в другое место.

Система полива — это не огромные машины. Их размер — сантиметров 10, и они под газоном. После матча я специально вернулся на это место и довольно долго искал. А теперь представьте, у вас минута до эфира — вы реально будете ползать на четвереньках в поисках полива?

Во время загрузки произошла ошибка.

Включение было в 15:20. Включиться раньше или позже нельзя — это строгая эфирная сетка. Я раз 100 в своей жизни включался перед матчами и ни разу не попадал под струю. Вот так вот все совпало — шанс на миллион, реально. Это как поставить машину в гараж и именно в этот момент в гараж влетит метеорит", — сообщил Евневич в инстаграме.

Андрей Санталов

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