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10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 8-го тура РПЛ

На портале Спорт Mail.Ru пройдут прямые видеотрансляции всех матчей 8-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой трансляции составит 149 рублей.

Тур откроется в пятницу 30 августа матчем между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Встреча начнется в 20:00 мск. Также вы сможете наблюдать за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В первом матче субботы 31 августа «Уфа» примет «Оренбург». После семи сыгранных туров «Оренбург» занимает последнее место с двумя набранными очками, «Уфа» идет на 10-м месте в таблице. Игра начнется в 11:30 мск. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Также в субботу казанский «Рубин» примет «Сочи». Сочинский клуб после семи матчей занимает предпоследнее место в таблице. Встреча начнется в 14:00. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск в субботу начнется матч между московским «Локомотивом» и «Ростовом». После семи туров оба клуба идут в возглавляющей таблицу пятерке команд с 14 очками у каждой. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В заключительном матче субботы грозненский «Ахмат» примет «Тамбов». Встреча начнется в 19:00 мск. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Воскресная программа тура откроется матчем между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». После семи туров краснодарский клуб возглавляет турнирную таблицу. Встреча начнется в 14:00. Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск. в воскресенье 1 сентября начнется матч между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В заключительном и центральном матче тура московский «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит». После семи туров столичный клуб занимает 2-е место в таблице, «Зенит» идет на 5-й строчке, при этом у обеих команд в активе 14 набранных очков. Матч начнется в 19:00 мск. Также вы сможете за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Следите за развитием темы Трансляции 8-го тура РПЛ
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