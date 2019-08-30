Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Крылья Советов» — «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Матч пройдет сегодня, в пятницу 30 августа. Игра начнется в 21:00 по самарскому времени и пройдет на стадионе «Самара Арена». Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.

Напомним, что после семи сыгранных туров «Крылья Советов» идут в зоне стыковых матчей: клуб занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет в активе 6 набранных очков. В предыдущем седьмом туре подопечные Миодрага Божовича дома уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:2.

Всего в этом сезоне самарцы одержали две победы, в первом туре над столичным ЦСКА (2:0) и над екатеринбургским «Уралом» (3:1) в шестом туре.

«Динамо» идет на 11-м месте в таблице с 8 набранными очками.