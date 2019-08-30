Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Крылья Советов» — «Динамо»
Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча восьмого тура российской
Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча восьмого тура российской
Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
Матч пройдет сегодня, в пятницу 30 августа. Игра начнется в 21:00 по самарскому времени и пройдет на стадионе «Самара Арена». Главный арбитр встречи — Владислав Безбородов.
Напомним, что после семи сыгранных туров «Крылья Советов» идут в зоне стыковых матчей: клуб занимает 13-е место в турнирной таблице и имеет в активе 6 набранных очков. В предыдущем седьмом туре подопечные Миодрага Божовича дома уступили московскому «Спартаку» со счетом 1:2.
Всего в этом сезоне самарцы одержали две победы, в первом туре над столичным ЦСКА (2:0) и над екатеринбургским «Уралом» (3:1) в шестом туре.
«Динамо» идет на 11-м месте в таблице с 8 набранными очками.
Следующим соперником «Крыльев» станет «Краснодар». Встреча пройдет в Краснодаре, точные дата и время начала игры еще не определены.