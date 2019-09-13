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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет матч «Зенит» — «Арсенал» в прямом эфире

Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча 9-го тура российской премьер-лиги, в котором санкт-петербургский «Зенит» встретится с тульским «Арсеналом».

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Встреча пройдет в пятницу 13 сентября и начнется в 20:00 мск.

Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми сыгранных туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице и имеет в активе 17 набранных очков. Столько же очков и у возглавляющего таблицу «Краснодара», которому питерцы уступают по дополнительным показателям. В предыдущем матче подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли на выезде московский «Спартак».

Тульский клуб с 13 набранными очками располагается на седьмой строчке таблицы. В предыдущем, восьмом туре, «Арсенал» дома проиграл московскому ЦСКА.

Расписание матчей премьер-лиги вы можете найти здесь. С турнирной таблицей вы можете ознакомиться здесь.

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