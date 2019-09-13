Спорт Mail.ru покажет матч «Зенит» — «Арсенал» в прямом эфире

Встреча пройдет в пятницу 13 сентября и начнется в 20:00 мск.

Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми сыгранных туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице и имеет в активе 17 набранных очков. Столько же очков и у возглавляющего таблицу «Краснодара», которому питерцы уступают по дополнительным показателям. В предыдущем матче подопечные Сергея Семака с минимальным счетом обыграли на выезде московский «Спартак».

Тульский клуб с 13 набранными очками располагается на седьмой строчке таблицы. В предыдущем, восьмом туре, «Арсенал» дома проиграл московскому ЦСКА.