Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Спартак» — «Урал»

Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 18:30 по времени Екатеринбурга (16:30 мск).

Проект Спорт Mail.ru покажет этот матч в прямом эфире. Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми сыгранных матчей «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице, в активе команды 10 набранных очков. В предыдущем туре екатеринбуржцы со счетом 2:4 уступили дома «Краснодару». Следующим соперником «Урала» станет тульский «Арсенал».

Московский «Спартак» по итогам восьми туров занимает шестое место в таблице с 14 набранными очками.