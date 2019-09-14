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10:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Спартак» — «Урал»

В субботу 14 сентября екатеринбургский «Урал» в матче 9-го тура российской премьер-лиги сыграет на выезде с московским «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"

Матч начнется в 18:30 по времени Екатеринбурга (16:30 мск).

Проект Спорт Mail.ru покажет этот матч в прямом эфире. Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми сыгранных матчей «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице, в активе команды 10 набранных очков. В предыдущем туре екатеринбуржцы со счетом 2:4 уступили дома «Краснодару». Следующим соперником «Урала» станет тульский «Арсенал».

Московский «Спартак» по итогам восьми туров занимает шестое место в таблице с 14 набранными очками.

Полный календарь российской премьер-лиги вы можете посмотреть здесь. С турнирной таблицей вы можете ознакомиться здесь.

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