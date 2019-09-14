Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Сочи» — «Локомотив»
Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча 9-го тура российской
Проект Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча 9-го тура российской
Матч пройдет в субботу 14 сентября и начнется в 19:00 мск.
Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
После восьми туров новичок
Следующим соперников сочинцев в
«Локомотив» после восьми матчей занимает пятое место в таблице с 14 набранными очками.