Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Сочи» — «Локомотив»

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в субботу 14 сентября и начнется в 19:00 мск.

Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми туров новичок премьер-лиги «Сочи» находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место в турнирной таблице. В активе клуба — 6 очков. В предыдущем, восьмом туре «Сочи» на выезде со счетом 3:0 обыграл казанский «Рубин». Чтобы выбраться из зоны стыков подопечным Александра Точилина необходимо обыгрывать «железнодорожников».

Следующим соперников сочинцев в премьер-лиге станет столичное «Динамо». Встреча пройдет в Москве 22 сентября.

«Локомотив» после восьми матчей занимает пятое место в таблице с 14 набранными очками.