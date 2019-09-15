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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mali.ru покажет в прямом эфире матч «Оренбург» — «Рубин»

Проект Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч 9-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и казанским «Рубином».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в воскресенье 15 сентября и начнется в 14:00 мск.

Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей. Также за ходом игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции.

После восьми туров казанский клуб идет на девятом месте в турнирной таблице с 10 набранными очками. В восьмом туре команда Романа Шаронова дома уступила «Сочи» со счетом 0:3. Следующим соперником «Рубина» в премьер-лиге станет действующий чемпион «Зенит». Матч пройдет 21 сентября в Санкт-Петербурге.

«Оренбург» занимает предпоследнее, 15-е место в таблице с 5 набранными очками.

Полный календарь российской премьер-лиги вы можете найти здесь. Ознакомиться с турнирной таблицей вы можете здесь.

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