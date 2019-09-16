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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Динамо» — «Уфа»

На проекте Спорт Mail.ru пройдет прямая видеотрансляция матча 9-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в понедельник 16 сентября и начнется в 20:00 мск (22:00 по времени Уфы). Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей.

Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Перед этим матчем «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице с 10 набранными очками. В предыдущем туре «Уфа» уступила дома «Оренбургу» со счетом 1:2. Следующим соперником команды Вадима Евсеева станет московский «Спартак». Эта встреча пройдет 20 сентября.

«Динамо» идет на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 9 очков.

Полное расписание матчей российской премьер-лиги вы можете найти здесь. С турнирной таблицей вы можете ознакомиться здесь.

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