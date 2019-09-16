Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Динамо» — «Уфа»
На проекте Спорт Mail.ru пройдет прямая видеотрансляция матча 9-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».
На проекте Спорт Mail.ru пройдет прямая видеотрансляция матча 9-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уфой».
Встреча пройдет в понедельник 16 сентября и начнется в 20:00 мск (22:00 по времени Уфы). Стоимость видеотрансляции составит 149 рублей.
Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.
Перед этим матчем «Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице с 10 набранными очками. В предыдущем туре «Уфа» уступила дома «Оренбургу» со счетом 1:2. Следующим соперником команды Вадима Евсеева станет московский «Спартак». Эта встреча пройдет 20 сентября.
«Динамо» идет на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 9 очков.