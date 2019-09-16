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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Ростов» — «Ахмат»

Сегодня, 16 сентября, в матче 9-го тура РПЛ «Ростов» примет грозненский «Ахмат».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 20:30 мск. Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча. Стоимость трансляции составит 149 рублей.

Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

«Ростов» перед этой встречей занимает четвертое место в таблице с 17 набранными очками. Команда Валерия Карпина отстает от возглавляющих таблицу «Краснодара» и «Зенита» на три очка и имеет хорошие шансы догнать лидеров, сравнявшись с ними по очкам.

Напомним, что в предыдущем туре ростовчане на выезде обыграли московский «Локомотив», 2:1. Следующим соперником «Ростова» станет «Тамбов». Встреча пройдет 21 сентября в Тамбове.

«Ахмат» занимает двенадцатое место в таблице и имеет в активе 8 набранных очков.

Полный календарь матчей текущего сезона российской премьер-лиги вы можете найти здесь. Ознакомиться с турнирной таблицей чемпионата вы можете здесь.

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