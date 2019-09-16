Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире матч «Ростов» — «Ахмат»

Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 20:30 мск. Спорт Mail.ru проведет прямую видеотрансляцию матча. Стоимость трансляции составит 149 рублей.

Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

«Ростов» перед этой встречей занимает четвертое место в таблице с 17 набранными очками. Команда Валерия Карпина отстает от возглавляющих таблицу «Краснодара» и «Зенита» на три очка и имеет хорошие шансы догнать лидеров, сравнявшись с ними по очкам.

Напомним, что в предыдущем туре ростовчане на выезде обыграли московский «Локомотив», 2:1. Следующим соперником «Ростова» станет «Тамбов». Встреча пройдет 21 сентября в Тамбове.

«Ахмат» занимает двенадцатое место в таблице и имеет в активе 8 набранных очков.