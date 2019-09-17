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13:53 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения

В этом клубе Павел был чемпионом России.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышел на свободу в день своего рождения. Экс-футболисту сборной России исполнился 31 год.

Из футбольных клубов Мамаева поздравил с праздником ЦСКА — Павел играл за армейцев с 2007 по 2013 год.

«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — твитнул ЦСКА.

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Пока неизвестно, где продолжит играть Мамаев. Его нынешний клуб «Краснодар» планировал расторгнуть контракт с футболистом.

Мамаев вместе с Александром Кокориным вышел из исправительной колонии в Белгородской области по УДО. Оба футболиста были осуждены за драки в Москве.

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Андрей Санталов

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