ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения
В этом клубе Павел был чемпионом России.
В этом клубе Павел был чемпионом России.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышел на свободу в день своего рождения.
Из футбольных клубов Мамаева поздравил с праздником ЦСКА — Павел играл за армейцев с 2007 по 2013 год.
«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — твитнул ЦСКА.
Пока неизвестно, где продолжит играть Мамаев. Его нынешний клуб «Краснодар» планировал расторгнуть контракт с футболистом.
Мамаев вместе с Александром Кокориным вышел из исправительной колонии в Белгородской области по УДО. Оба футболиста были осуждены за драки в Москве.
Андрей Санталов