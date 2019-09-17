ЦСКА поздравил Мамаева с днем рождения

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышел на свободу в день своего рождения. Экс-футболисту сборной России исполнился 31 год.



Из футбольных клубов Мамаева поздравил с праздником ЦСКА — Павел играл за армейцев с 2007 по 2013 год.



«Поздравляем чемпиона России в составе ЦСКА, обладателя 3 Кубков и Суперкубка Павла Мамаева с днем рождения и желаем успешной перезагрузки карьеры!» — твитнул ЦСКА.