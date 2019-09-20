Болельщик «Уфы» пообещал похудеть, если ему подарят футболку (видео)

Источник: РИА "Новости"

Забавный момент попал в трансляцию матча 10-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак». Уфимский болельщик обратился к вратарю Александру Беленову с плакатом:

«Беленов, похудею, если подаришь футболку!».

«Уфа» ведет в счете в матче после автогола Николая Рассказова.

Перед 10-м туром «Спартак» занимал 6-е место, отставая от лидеров на 6 очков. «Уфа» располагалась на 9-й позиции с 11 баллами.