Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 11-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой видеотрансляции составит 149 рублей.

В первом матче тура самарские «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом». Игра пройдет в субботу 28 сентября и начнется в 14:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в субботу пройдет матч между «Ростовом» и московским «Динамо». Начало встречи — 16:30 мск. Ростовчане после десяти туров занимает третье место в турнирной таблице с 20 набранными очками. «Динамо» располагается на 11-м месте с 10 очками. Также вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 19:00 мск в субботу начнется центральный матч 11-го тура. Московский «Локомотив» примет лидера чемпионата, санкт-петербургский «Зенит». Питерцы имеют в активе 23 набранных очка. «Железнодорожники» идут на пятом месте в таблице с 20 набранными очками. Вы сможете наблюдать за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Воскресная программа тура откроется матчем между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА. Матч начнется в 11:30 мск. Вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Также в воскресенье сыграют казанский «Рубин» и «Уфа». Матч начнется в 14:00 мск. Казанцы идут на десятом месте в таблице с 10 набранными очками. Уфимский клуб располагается на 8-м месте и имеет в активе 14 очков. Также вы можете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск воскресенья начнется матч между «Оренбургом» и московским «Спартаком». «Оренбург» после десяти сыгранных туров идет в зоне стыковых матчей на 14-й строчке. «Спартак» занимает девятое место в таблице. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В заключительном матче воскресенья «Краснодар» примет дома тульский «Арсенал». Встреча начнется в 19:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.