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16:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уфа» предложила «Спартаку» своего тренера (фото)

Башкирский клуб — о главной теме дня.

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» приступил к поиску нового тренера после отставки Олега Кононова. Помочь красно-белым решила «Уфа», предложившая на эту роль Сергея Томарова.

«Почти год назад делали неплохое предложение для “Спартака”, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?» — твитнула «Уфа».

Во время загрузки произошла ошибка.

Томаров возглавлял «Уфу» в 2018 году. Сейчас он работает помощником главного тренера уфимской команды Вадима Евсеева.

Андрей Санталов

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