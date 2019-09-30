«Уфа» предложила «Спартаку» своего тренера (фото)

«Спартак» приступил к поиску нового тренера после отставки Олега Кононова. Помочь красно-белым решила «Уфа», предложившая на эту роль Сергея Томарова.



«Почти год назад делали неплохое предложение для “Спартака”, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?» — твитнула «Уфа».