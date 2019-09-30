«Уфа» предложила «Спартаку» своего тренера (фото)
Башкирский клуб — о главной теме дня.
Башкирский клуб — о главной теме дня.
«Спартак» приступил к поиску нового тренера после отставки Олега Кононова. Помочь
«Почти год назад делали неплохое предложение для “Спартака”, тогда они остановились на Рауле Рианчо. Сейчас ситуация повторяется, может быть, еще раз подумаете?» — твитнула «Уфа».
Томаров возглавлял «Уфу» в 2018 году. Сейчас он работает помощником главного тренера уфимской команды Вадима Евсеева.
Андрей Санталов