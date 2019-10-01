«Спартак» исполнил мечту своего болельщика с 60-летним стажем (видео)
Подробности самой душевной истории футбольного
Подробности самой душевной истории футбольного
Перед матчем со «Спартаком» футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что возьмет с собой в Москву болельщика
Валентин Николаевич болеет за «Спартак» с 1959 года, живя при этом в селе Кардаилово в 90 км от Оренбурга. В этом году он впервые побывал на стадионе в Оренбурге, когда
В эти выходные представители «Спартака» встретили Леонова в Москве, организовали экскурсию по городу, пригласили в клубный музей и предоставили право первого удара в матче с «Оренбургом».
«Я круглый военный сирота. Мать работала на трудфронте, заболела ангиной и умерла, а отец погиб на Курской дуге. В 6-м классе читал книгу “Спартак”. Было радио в виде тарелки, по нему я слушал передачи. В Москве я был в 1994 году. Сбылась мечта, я побывал на Красной площади, был в мавзолее Ленина», — рассказал Валентин Леонов.
На память о путешествии «Спартак» подарил Валентину Николаевичу майку с 60-м номером.
Андрей Санталов