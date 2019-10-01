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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» исполнил мечту своего болельщика с 60-летним стажем (видео)

Подробности самой душевной истории футбольного уик-энда.

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Источник: РИА "Новости"

Перед матчем со «Спартаком» футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что возьмет с собой в Москву болельщика красно-белых Валентина Леонова. Сегодня «Спартак» поделился подробностями этой поездки.

Валентин Николаевич болеет за «Спартак» с 1959 года, живя при этом в селе Кардаилово в 90 км от Оренбурга. В этом году он впервые побывал на стадионе в Оренбурге, когда красно-белые проводили там заключительный матч сезона-2018/19.

В эти выходные представители «Спартака» встретили Леонова в Москве, организовали экскурсию по городу, пригласили в клубный музей и предоставили право первого удара в матче с «Оренбургом».

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«Я круглый военный сирота. Мать работала на трудфронте, заболела ангиной и умерла, а отец погиб на Курской дуге. В 6-м классе читал книгу “Спартак”. Было радио в виде тарелки, по нему я слушал передачи. В Москве я был в 1994 году. Сбылась мечта, я побывал на Красной площади, был в мавзолее Ленина», — рассказал Валентин Леонов.

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На память о путешествии «Спартак» подарил Валентину Николаевичу майку с 60-м номером.

Андрей Санталов

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