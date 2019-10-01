«Спартак» исполнил мечту своего болельщика с 60-летним стажем (видео)

Перед матчем со «Спартаком» футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что возьмет с собой в Москву болельщика красно-белых Валентина Леонова. Сегодня «Спартак» поделился подробностями этой поездки.



Валентин Николаевич болеет за «Спартак» с 1959 года, живя при этом в селе Кардаилово в 90 км от Оренбурга. В этом году он впервые побывал на стадионе в Оренбурге, когда красно-белые проводили там заключительный матч сезона-2018/19.



В эти выходные представители «Спартака» встретили Леонова в Москве, организовали экскурсию по городу, пригласили в клубный музей и предоставили право первого удара в матче с «Оренбургом».