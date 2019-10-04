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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Федор Черенков: пять лет без легенды № 10

Пять лет назад, 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет скончался легендарный футболист, игрок московского «Спартака» и сборной СССР Федор Черенков.

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18
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На протяжении своей карьеры Черенков выступал за московский «Спартак» (1977 — 1990, 1991, 1993) и за французский «Ред Стар». Футболист провел 34 матча за сборную СССР и 10 игр за олимпийскую сборную страны.

Черенков — трехкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка России, бронзовый призер Олимпийских игр. Дважды Черенков признавался лучшим футболистом СССР.

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