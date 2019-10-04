Федор Черенков: пять лет без легенды № 10
Пять лет назад, 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет скончался легендарный футболист, игрок московского «Спартака» и сборной СССР Федор Черенков.
Пять лет назад, 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет скончался легендарный футболист, игрок московского «Спартака» и сборной СССР Федор Черенков.
На протяжении своей карьеры Черенков выступал за московский «Спартак» (1977 — 1990, 1991, 1993) и за французский «Ред Стар». Футболист провел 34 матча за сборную СССР и 10 игр за олимпийскую сборную страны.
Черенков — трехкратный чемпион СССР, чемпион России, обладатель Кубка России, бронзовый призер Олимпийских игр. Дважды Черенков признавался лучшим футболистом СССР.