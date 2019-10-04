Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 12-го тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Стоимость каждой видеотрансляции составит 149 рублей.

В первом матче тура «Уфа» сыграет дома с грозненским «Ахматом». Матч пройдет в субботу 5 октября и начнется в 11:30 мск. Вы также сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

Так же 5 октября на поле выйдут «Оренбург» и московское «Динамо». Начало матча — 14:00 мск. Московский клуб после одиннадцати туров находится в зоне стыковых матчей и занимает 14-е место. «Оренбург» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск в субботу начнется игра между казанским «Рубином» и «Тамбовом». «Тамбов» занимает последнее место в таблице. Казанский клуб идет на 13-м месте в зоне стыковых матчей. Вы также сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции матча.

В заключительном матче субботы «Сочи» примет самарские «Крылья Советов». Начало игры — 19:00 мск. Вы можете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

В 11:30 мск в воскресенье начнется игра между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Подопечные Сергея Семака занимают пятое место в турниной таблице и уступают лидеру чемпионата, столичному ЦСКА, два очка. «Урал» занимает седьмое место в таблице. Вы сможете следить за ходом матча в текстовой онлайн-трансляции.

Также в воскресенье пройдет матч между московским «Локомотивом» и тульским «Арсеналом». Начало матча — 14:00 мск. Также вы сможете следить за ходом игры в текстовой онлайн-трансляции.

В 16:30 мск в воскресенье начанется матч между лидером турнирной таблицы московским ЦСКА и «Ростовом». Ростовчане занимают третье место в таблице и уступают армейцам два очка. Также вы сможете следить за ходом трансляции в текстовой онлайн-трансляции.