В «Ростове» появились «усы надежды» (фото)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (3:1) поделился в своем инстаграме фотографией 19-летнего игрока команды Данила Глебова.



«Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян да и вся наша команда… Своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — подписал Карпин фото.