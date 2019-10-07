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17:29 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Ростове» появились «усы надежды» (фото)

Валера верит.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (3:1) поделился в своем инстаграме фотографией 19-летнего игрока команды Данила Глебова.

«Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян да и вся наша команда… Своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — подписал Карпин фото.

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Во время чемпионата мира-2018 в России появился флэшмоб «Усы надежды» в честь усов главного тренера сборной Станислава Черчесова. Теперь у «Ростова» появился свой талисман. После 12 туров команда Карпина делит первое место и остается одним из претендентов на чемпионство.

Андрей Санталов

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