Игроки «Зенита» поздравили Лунева с рождением сына дружескими пинками (видео)

Источник: РИА "Новости"

У вратаря «Зенита» Андрея Лунева родился сын Денис, поэтому на тренировке команды он должен был пройти через специальный тоннель. За это время одноклубники давали Луневу дружеские пинки и хлопали ему по спине.

Через такой же тоннель ранее пробегали новички Вячеслав Караваев и Йордан Осорио.

Артем Дзюба в честь своего дня рождения тоже прошел через поздравительный тоннель. Форвард даже вышел на тренировку в хоккейной экипировке, но тогда футболисты «Зенита» договорились его не трогать.