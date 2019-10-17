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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Игроки «Зенита» поздравили Лунева с рождением сына дружескими пинками (видео)

Такова традиция.

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Источник: РИА "Новости"

У вратаря «Зенита» Андрея Лунева родился сын Денис, поэтому на тренировке команды он должен был пройти через специальный тоннель. За это время одноклубники давали Луневу дружеские пинки и хлопали ему по спине.

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Через такой же тоннель ранее пробегали новички Вячеслав Караваев и Йордан Осорио.

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Артем Дзюба в честь своего дня рождения тоже прошел через поздравительный тоннель. Форвард даже вышел на тренировку в хоккейной экипировке, но тогда футболисты «Зенита» договорились его не трогать.

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Андрей Санталов

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