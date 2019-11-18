Глушаков станцевал лезгинку на кавказской свадьбе (видео)
Денису понравилось.
Денису понравилось.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков побывал на свадьбе одноклубника Магомеда Митришева в Грозном. Футболист сообщил в соцсетях, что станцевал лезгинку.
«На Кавказе даже на свадьбе можно потренироваться. Лезгинка — все мышцы проработал», — написал Глушаков в сторис инстаграма.
«От души поздравляю Магу Митришева с таким важным днем! Желаю молодоженам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания — пусть сбудутся все ваши мечты и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!» — обратился Глушаков к Митришеву в инстаграме.
Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года. Недавно он сделал дубль, играя против «Луча» на Кубок России. Один из голов Глушаков забил с центра поля.
Андрей Санталов