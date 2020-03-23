Жена вратаря «Ростова» выложила фото топлес
Просто бомба.
Просто бомба.
Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, обновила свой инстаграм новыми фотографиями. На одной из них она запечатлена топлес.
Ксения позировала так и раньше. В декабре она выкладывала фото с отпуска на Мальдивах.
Сергей и Ксения вместе с 2008 года, у пары двое детей.
Песьяков сыграл 10 матчей в премьер-лиге-2019/20, включая три встречи после зимнего перерыва. Прошлым летом вратарь продлил контракт с ростовским клубом на три года.
Андрей Санталов