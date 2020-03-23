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17:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Жена вратаря «Ростова» выложила фото топлес

Просто бомба.

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Источник: Instagram Ксении Песьяковой

Ксения Песьякова, жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, обновила свой инстаграм новыми фотографиями. На одной из них она запечатлена топлес.

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Ксения позировала так и раньше. В декабре она выкладывала фото с отпуска на Мальдивах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей и Ксения вместе с 2008 года, у пары двое детей.

Песьяков сыграл 10 матчей в премьер-лиге-2019/20, включая три встречи после зимнего перерыва. Прошлым летом вратарь продлил контракт с ростовским клубом на три года.

Андрей Санталов

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