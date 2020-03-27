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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Онлайн-интервью с Романом Зобниным (live)

Футбольный клуб «Спартак» вместе с крупнейшими в России социальными сетями ВКонтакте и Одноклассники проведут серию онлайн-интервью с футболистами и главным тренером команды. Так клуб вместе с соцсетями поддержит футбольных болельщиков, оставшихся без футбольного сезона из-за карантина.

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Источник: РИА "Новости"

В ближайшие три дня Роман Зобнин (27 марта), Эсекьель Понсе (28 марта) и Доменико Тедеско (29 марта) выйдут в прямой эфир в официальных группах «Спартака» в ОК и VK. Они ответят на вопросы пользователей, и расскажут о том, как проводят паузу в чемпионате и Кубке России. В дальнейшем к проекту могут подключиться и другие футболисты «Спартака».

Онлайн-интервью с Романом Зобниным начнется сегодня в 13:00 мск.

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