Онлайн-интервью с Романом Зобниным (live)

В ближайшие три дня Роман Зобнин (27 марта), Эсекьель Понсе (28 марта) и Доменико Тедеско (29 марта) выйдут в прямой эфир в официальных группах «Спартака» в ОК и VK. Они ответят на вопросы пользователей, и расскажут о том, как проводят паузу в чемпионате и Кубке России. В дальнейшем к проекту могут подключиться и другие футболисты «Спартака».