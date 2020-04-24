Крыховяк станцевал за рулем машины (видео)

Селия Жоне, жена полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, поделилась коротким видео о совместной поездке с мужем. Польский футболист станцевал за рулем под песню À nos souvenirs французской группы Trois Cafés Gourmands.



«Если во время самоизоляции вам всё же необходимо выбраться в город, то следуйте нескольким простым правилам, как Гжегож Крыховяк: получите пропуск, наденьте маску и перчатки, не забудьте о хорошем настроении», — твитнул «Локомотив».