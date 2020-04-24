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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Крыховяк станцевал за рулем машины (видео)

Гжегож не унывает.

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Источник: РИА "Новости"

Селия Жоне, жена полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, поделилась коротким видео о совместной поездке с мужем. Польский футболист станцевал за рулем под песню À nos souvenirs французской группы Trois Cafés Gourmands.

«Если во время самоизоляции вам всё же необходимо выбраться в город, то следуйте нескольким простым правилам, как Гжегож Крыховяк: получите пропуск, наденьте маску и перчатки, не забудьте о хорошем настроении», — твитнул «Локомотив».

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Ранее Крыховяк показал, как они с женой ходят за продуктами.

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Андрей Санталов

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