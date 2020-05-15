Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
19Лучшие российские легионеры в истории футбола
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
16:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«У “МЮ” есть Фергюсон, у “Локомотива” — Юрий Палыч!». Игроки «Локомотива» попрощались с Семиным в соцсетях (фото)

Грустно.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Самая громкая новость РПЛ последних дней — расставание Юрия Семина с «Локомотивом». Клуб решил не продлевать контракт с главным тренером, и теперь для «железнодорожников» начинается новая эпоха.

Футболисты «Локомотива», как бывшие, так и нынешние, попрощались с Семиным в соцсетях.

«Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но, зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в “Локо”, ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать “большое человеческое спасибо” за всё и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу», — написал экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс своей жизни и за то, что он сделал для Локо и всех болельщиков. Спасибо Юрий Палыч, для меня вы больше чем тренер», — отреагировал вратарь Маринато Гильерме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей и Антон Миранчуки поблагодарили Семина, подчеркнув, что он отличный тренер и человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спасибо вам за 4 года совместной работы и 4 трофея, желаю вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере!» — написал защитник Ведран Чорлука.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У “МЮ” есть сэр Алекс Фергюсон, у “Арсенала” Арсен Венгер, а у “Локомотива” есть Юрий Палыч! Спасибо за всё коуч! Вы навсегда останетесь в сердцах болельщиков и всех в футбольном клубе! Молоды сердцем и душой! Всем бы вашу энергию и страсть!» — обратился к Семину защитник Брайан Идову.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Наконец-то РПЛ возвращается! Рестарт — 21 июня
Футбол в условиях коронавируса. Инструкция из Германии
Назван состав сборной РФ по фигурному катанию на следующий сезон
Месси рассказал о своём физическом состоянии после изоляции
Биг Бен вызвал на бой Олейника. Он выжил в аварии и крушил топов
Футболист «Ислочи» сообщил, что игроки клуба заражены
Самое необычное дерби: прогноз на матч «Боруссия» Д — «Шальке»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь