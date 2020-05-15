«У “МЮ” есть Фергюсон, у “Локомотива” — Юрий Палыч!». Игроки «Локомотива» попрощались с Семиным в соцсетях (фото)
Грустно.
Грустно.
Самая громкая новость РПЛ последних дней — расставание Юрия Семина с «Локомотивом». Клуб решил не продлевать контракт с главным тренером, и теперь для «железнодорожников» начинается новая эпоха.
Футболисты «Локомотива», как бывшие, так и нынешние, попрощались с Семиным в соцсетях.
«Не хочу верить в то, что сегодня эпоха ушла, эпоха длиною в 25 лет. Но, зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернётся в “Локо”, ставший его домом. Но прямо сейчас просто хочется сказать “большое человеческое спасибо” за всё и, конечно, верю, что он останется в футболе. Без него представить эту игру я не могу», — написал
«Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс своей жизни и за то, что он сделал для Локо и всех болельщиков. Спасибо Юрий Палыч, для меня вы больше чем тренер», — отреагировал вратарь Маринато Гильерме.
Алексей и Антон Миранчуки поблагодарили Семина, подчеркнув, что он отличный тренер и человек.
«Спасибо вам за 4 года совместной работы и 4 трофея, желаю вам всего наилучшего в будущем и много удачи в дальнейшей карьере!» — написал защитник Ведран Чорлука.
«У “МЮ” есть сэр Алекс Фергюсон, у “Арсенала” Арсен Венгер, а у “Локомотива” есть Юрий Палыч! Спасибо за всё коуч! Вы навсегда останетесь в сердцах болельщиков и всех в футбольном клубе! Молоды сердцем и душой! Всем бы вашу энергию и страсть!» — обратился к Семину защитник Брайан Идову.
Андрей Санталов