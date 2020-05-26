«Ростов» придумал челлендж для Роналду (видео)
Чем ответит Криштиану?
Чем ответит Криштиану?
«Ростов» бросил вызов звезде «Ювентуса» Криштиану Роналду. Итальянский клуб недавно показал, как португалец отправил мяч ногой в баскетбольное кольцо. В ответ на это «Ростов» предложил сделать то же самое после серии финтов.
«В нашей Академии умеют круче, “Ювентус”. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски», — твитнул «Ростов».
А вот то самое попадание Роналду.
В этом сезоне на счету Роналду 25 голов, его команда лидирует в чемпионате Италии.
Во время карантина Криштиану сам запустил челлендж на скручивания. Рекорд португальца — 142 раза за 45 секунд.
Андрей Санталов