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15:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» придумал челлендж для Роналду (видео)

Чем ответит Криштиану?

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Источник: Reuters

«Ростов» бросил вызов звезде «Ювентуса» Криштиану Роналду. Итальянский клуб недавно показал, как португалец отправил мяч ногой в баскетбольное кольцо. В ответ на это «Ростов» предложил сделать то же самое после серии финтов.

«В нашей Академии умеют круче, “Ювентус”. Повторите трюк Тамаза Топурии, Криштиану? Мы знаем, что вы понимаете по-русски», — твитнул «Ростов».

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А вот то самое попадание Роналду.

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В этом сезоне на счету Роналду 25 голов, его команда лидирует в чемпионате Италии.

Во время карантина Криштиану сам запустил челлендж на скручивания. Рекорд португальца — 142 раза за 45 секунд.

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Андрей Санталов

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