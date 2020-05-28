Тульский «Арсенал» установил на стадионе дезинфицирующие тоннели (фото)

«Арсенал» из Тулы рассказал, какие меры предосторожности принял из-за эпидемии коронавируса.



«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели! Теперь за здоровье ребят можно не беспокоиться. Однако нужно соблюдать все меры предосторожности, как это делают в нашем клубе", — твитнул тульский клуб.