Тульский «Арсенал» установил на стадионе дезинфицирующие тоннели (фото)
Новая реальность.
Новая реальность.
«Арсенал» из Тулы рассказал, какие меры предосторожности принял
«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели! Теперь за здоровье ребят можно не беспокоиться. Однако нужно соблюдать все меры предосторожности, как это делают в нашем клубе", — твитнул тульский клуб.
Чемпионат России возобновится 21 июня. «Арсенал», идущий на 7-м месте в турнирной таблице, уже начал подготовку к последней части сезона.
Андрей Санталов