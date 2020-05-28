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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Тульский «Арсенал» установил на стадионе дезинфицирующие тоннели (фото)

Новая реальность.

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Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» из Тулы рассказал, какие меры предосторожности принял из-за эпидемии коронавируса.

«Арсенал» стал первым клубом в России, кто установил на стадионе и тренировочной базе дезинфицирующие тоннели! Теперь за здоровье ребят можно не беспокоиться. Однако нужно соблюдать все меры предосторожности, как это делают в нашем клубе", — твитнул тульский клуб.

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Чемпионат России возобновится 21 июня. «Арсенал», идущий на 7-м месте в турнирной таблице, уже начал подготовку к последней части сезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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