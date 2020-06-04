Дзюба соскучился по хоккею и взял в руки клюшку (видео)

Форвард «Зенита» Артем Дзюба показал хоккейные навыки: футболист нанес несколько бросков по воротам и передал привет российским звездам в НХЛ.



«Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов и Илья Ковальчук, я иду за вами. Ну, а еcли серьезно, то скорее бы НХЛ вернулась уже», — сказал Дзюба.