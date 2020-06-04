Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
13:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Дзюба соскучился по хоккею и взял в руки клюшку (видео)

Артем ждет НХЛ.

Наверх
Источник: Reuters

Форвард «Зенита» Артем Дзюба показал хоккейные навыки: футболист нанес несколько бросков по воротам и передал привет российским звездам в НХЛ.

«Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов и Илья Ковальчук, я иду за вами. Ну, а еcли серьезно, то скорее бы НХЛ вернулась уже», — сказал Дзюба.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу», — пошутил в ответ Малкин.

А экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков в комментариях отметил физическую форму Дзюбы: «Эти знаменитые 17% жира»…

«Твои 19 не побить никогда», — парировал Артем.

НХЛ планирует открыть тренировочные лагеря в июле, чтобы начать плей-офф в августе.

Андрей Санталов

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Кто может быть недоволен новым календарем РПЛ?
Разоблачитель допинга похвалил россиян
Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна в «Арсенал»
Главный тренер ХК ЦСКА подписал новый контракт с клубом
90 лет со дня рождения великого тренера Виктора Тихонова (фото)
Чемпион ОИ-2018 по хоккею в третий раз за неделю сменил клуб
15 лет назад Овечкин рыдал и прятал перевязанную руку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь