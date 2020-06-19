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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

«Играем, пока мама не позовет домой». «Сочи» пошутил над составом «Ростова» из школьников

Странный троллинг.

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Источник: РИА "Новости"

ФК «Сочи» потроллил в инстаграме «Ростов», которйы вынужден выставить на сегодняшний матч команду из академии клуба из-за того, что основной состав ушел на карантин после обнаружения у футболистов 6 случаев коронавируса.

«Сочи» отреагировал на то, что одним из самых популярных комментариев в соцсетях стал такой: «Вся страна будет болеть за школьников!».

«Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой. P. S. “Ростов”, это шутка, и это на нашей совести», — подписал мем со школьником в болоте «Сочи».

Позже «Сочи» удалил свой пост.

Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет сегодня в 20.00 по московскому времени. Хозяева отказалсиь переносить матч на июль, поэтому ростовчане решили послать молодых воспитанников клуба.

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Андрей Санталов

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