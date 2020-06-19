«Играем, пока мама не позовет домой». «Сочи» пошутил над составом «Ростова» из школьников

ФК «Сочи» потроллил в инстаграме «Ростов», которйы вынужден выставить на сегодняшний матч команду из академии клуба из-за того, что основной состав ушел на карантин после обнаружения у футболистов 6 случаев коронавируса.



«Сочи» отреагировал на то, что одним из самых популярных комментариев в соцсетях стал такой: «Вся страна будет болеть за школьников!».



«Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой. P. S. “Ростов”, это шутка, и это на нашей совести», — подписал мем со школьником в болоте «Сочи».



Позже «Сочи» удалил свой пост.



Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет сегодня в 20.00 по московскому времени. Хозяева отказалсиь переносить матч на июль, поэтому ростовчане решили послать молодых воспитанников клуба.