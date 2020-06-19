«Играем, пока мама не позовет домой». «Сочи» пошутил над составом «Ростова» из школьников

«Играем, пока мама не позовет домой». «Сочи» пошутил над составом «Ростова» из школьников
Странный троллинг.
Странный троллинг.
ФК «Сочи» потроллил в инстаграме «Ростов», которйы вынужден выставить на сегодняшний матч команду из академии клуба
«Сочи» отреагировал на то, что одним из самых популярных комментариев в соцсетях стал такой: «Вся страна будет болеть за школьников!».
«Мы все были
Позже «Сочи» удалил свой пост.
Матч «Сочи» — «Ростов» пройдет сегодня в 20.00 по московскому времени. Хозяева отказалсиь переносить матч на июль, поэтому ростовчане решили послать молодых воспитанников клуба.
Андрей Санталов