Мостовой: Мнение о Тедеско не изменилось. Зачем он нужен?
Известные комментаторы и эксперты Константин Генич, Нобель Арустамян, Денис Казанский и Роман Гутцайт обсудили с
Известные комментаторы и эксперты Константин Генич, Нобель Арустамян, Денис Казанский и Роман Гутцайт обсудили с
Мостовой рассказал, почему он не занимается тренерской работой.
«Не тренирую, потому что не приглашают, не зовут. И нет лицензии. Многие ребята работают и без этой бумаги. Но если будет предложение — получу лицензию сразу», — заявил он.
Также он прокомментировал текущую ситуацию в московском «Спартаке». После 27 туров клуб находится на 8 месте в турнирной таблице.
«Тедеско сколько уже в «Спартаке»? Скоро будет год. Мое мнение о нем с момента его прихода в команду не изменилось. Тогда я спрашивал: Кто это такой? Зачем он нужен «Спартаку»? Как такие люди появляются? Я знаю, что его позвал Цорн. Я не за него и не против него, я не понимаю сам подход. Если сравнивать с испанскими командами, «Спартак» — это такой наш «Реал». Я не могу представить, что в «Реал» приедет тренер из второй Бундеслиги. Сидел человек в баре под Дюссельдорфом и вдруг позвонил Цорн. — считает Мостовой, — Кого бы я посоветовал в «Спартак? Я бы рассмотрел вариант
Помимо этого, Мостовой прокомментировал недавнее высказывание испанской прессы о выступающем за «Сельту» Федоре Смолове. Журналисты считают, что российский нападающий ведет себя как ребенок.
«Останется ли Смолов в Испании? С ним продлили контракт, но пока только до конца сезона. Я бы его оставил в “Сельте”. Недели две назад меня из Испании о нем спрашивали. Про него говорят, что он ведет себя как ребенок