«Ростов» снял пародию на «Джентльменов» Гая Ричи (видео)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
«Ростов» оригинально анонсировал презентацию новой формы команды. Клуб снял ролик в стиле фильма Гая Ричи «Джентльмены», в нем Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Ивелин Попов и другие игроки проникают на территорию аэропорта, чтобы первыми увидеть новую форму. Спасать ситуацию приезжает тренер — Валерий Карпин.
Как сообщает «Ростов», презентация новой формы «состоится совсем скоро».
«Джентльмены» — криминальная комедия Гая Ричи, которая вышла в прокат в России в феврале 2020 года.
Андрей Санталов