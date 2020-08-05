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11:05 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ростов» снял пародию на «Джентльменов» Гая Ричи (видео)

Это надо видеть.

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Источник: РИА "Новости"

«Ростов» оригинально анонсировал презентацию новой формы команды. Клуб снял ролик в стиле фильма Гая Ричи «Джентльмены», в нем Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Ивелин Попов и другие игроки проникают на территорию аэропорта, чтобы первыми увидеть новую форму. Спасать ситуацию приезжает тренер — Валерий Карпин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщает «Ростов», презентация новой формы «состоится совсем скоро».

«Джентльмены» — криминальная комедия Гая Ричи, которая вышла в прокат в России в феврале 2020 года.

Андрей Санталов

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