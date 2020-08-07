Валерий Карпин: «Сочи» повел себя мерзко

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что «Ростов» не смог сыграть с «Сочи» основным составом из-за выявления случаев заражения коронавирусом и был вынужден отправить на игру футболистов из молодежных и юниорских команд.

«Матч с «Сочи» смотрел на базе в номере. Один. Пару человек из состава нашего знал, многих увидел первый раз. Про Романова, который в том матче забил, даже не слышал раньше.

Мы реально 14 дней сидели в номерах по одному. Даже в коридор не выходили. Нам еду приносили под дверь. Когда нас выпустили, я первое, что сделал, попросил нормальные тарелку и вилку с ножом — на карантине приносили пластиковые. Мясо приносят — пластиковые ломаются, приходилось руками", — рассказал Карпин.

«За две недели, что мы просидели на базе, продумал, что и как сказать по этому поводу. Не понимал только, где это сказать. Получилось так, что в «Оренбурге» у меня наконец спросили: «Как вам этот чемпионат?». Я и ответил.

Фразу Бышовца «нет предела человеческой мерзости» адресовал всем. От «Сочи» до руководства Лиги. Я считаю, что «Сочи» поступил мерзко. Даже не в плане несогласия на перенос матча, а в плане, что они потом говорили и как радовались, обыгрывая 16-летних детей, забивая седьмой-восьмой гол. Если я был бы тренером «Сочи», дал бы команду: «Забили четыре в первом? Ну и все, стойте, катайте». Дал бы установку: «Играем в квадрат, надо набрать сто касаний», — добавил специалист.

«Почему в европейских чемпионатах нет заболевших? Во-первых, есть. Во-вторых, когда в Испании возобновляли чемпионат, у них было 300−400 новых случаев заболевания коронавирусом в день. А у нас? Сейчас пять тысяч, а когда мы начинали — было восемь-девять тысяч в день. И не заболеть в принципе было нереально. А еще и летая, заезжая в гостиницы, проходя через аэропорты. Это нереально», — прокомментировал Карпин случаи выявления коронавируса у футболистов в чемпионате России.