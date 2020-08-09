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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Кокорин дебютирует за «Спартак»: анонс матча с «Сочи»

Тедеско нужна победа.

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Источник: РИА "Новости"

Самое короткое межсезонье в истории чемпионатов России позади, и «Спартаку» Тедеско предстоит исправиться за прошлый сезон. Красно-белые этим летом финишировали лишь седьмыми, в полуфинале Кубка проиграли «Зениту» и остались без еврокубков. Естественно, в клубе случились перемены: вместо Цорна гендиректором стал Газизов из «Уфы», подписаны Кокорин и Урунов. Очевидно, что какие-то трансферы еще впереди — вопрос с опорником и правым защитником красно-белые еще не решили.

Последние два сезона «Спартак» почему-то очень неважно выглядит дома. В недавно завершившемся чемпионате московский клуб и вовсе показал какую-то удивительную статистику на «Открытие-Арене»: 16 очков в 15 матчах и только 14 забитых голов. Причем плохие результаты на своем стадионе были и после рестарта РПЛ. Если Тедеско хочет претендовать на что-то серьезное, это первое, что нужно поправить.

Для «Сочи» тоже наступил интересный момент. Концовку прошлого чемпионата команда не доигрывала из-за коронавируса. Судя по новостям, сейчас с футболистами все в порядке. Теперь осталось доукомплектовать состав, ведь ушел не только Кокорин, но и сильный полузащитник Мостовой. Вероятно, «Сочи» снова будет брать игроков в аренду, но на это требуется время, а РПЛ стартует прямо сейчас.

Месяц назад команды встречались в Сочи, и «Спартак» проиграл 0:1. Сейчас самое время брать реванш. Открытие сезона на своем стадионе, первый матч Кокорина (кстати, БК 1хСтавка предлагает поставить на гол Александра с коэффициентом 2,05), соперник не в оптимальном составе. Скамейка запасных у красно-белых тоже, естественно, более качественная, так что во втором тайме перевес хозяев должен только увеличиться, так что на победу «Спартака» букмекеры дают коэффициент 1,89.

«Спартак» — «Сочи»: онлайн и видеотрансляция матча

Андрей Санталов

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