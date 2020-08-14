«Матч Премьер» представил Слуцкого в роли Рокки (видео)
Тренер «Рубина» популярен на этой неделе.
Тренер «Рубина» популярен на этой неделе.
Диалог Леонида Слуцкого с судьей Станиславом Ивановым в матче «Рубин» — «Локомотив» был таким ярким, что стал основой для нескольких мемов. Один из вариантов представил канал «Матч Премьер», наложивший сверху речь Рокки из фильма «Рокки Бальбоа.
«Будешь идти? Иди, если с испугу не свернешь! Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери своё! Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился
За критику судей Слуцкий был оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на два матча.
Андрей Санталов