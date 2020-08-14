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16:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Матч Премьер» представил Слуцкого в роли Рокки (видео)

Тренер «Рубина» популярен на этой неделе.

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Источник: РИА "Новости"

Диалог Леонида Слуцкого с судьей Станиславом Ивановым в матче «Рубин» — «Локомотив» был таким ярким, что стал основой для нескольких мемов. Один из вариантов представил канал «Матч Премьер», наложивший сверху речь Рокки из фильма «Рокки Бальбоа.

«Будешь идти? Иди, если с испугу не свернешь! Только так побеждают! Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери своё! Но будь готов удары держать, а не плакаться и говорить: «Я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то». Так делают трусы! А ты не трус!».

@match_premier

⛔️ Просто судье не нравится ##Рокки ? ##матчпремьер ##тинькоффрпл ##рплтопчик ##рпл ##российскийфутбол ##слуцкий ##рубин @fcrk

♬ оригинальный звук - match_premier

За критику судей Слуцкий был оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на два матча.

Андрей Санталов

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