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09:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Кто первым выйдет из кризиса? Анонс матча «Краснодар» — ЦСКА

Встреча двух топ-клубов РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 5, 26.08.2020, 20:30

Краснодар-ЦСКА-

«Краснодар» неровно начал новый сезон. Победы над «Уфой» и «Арсеналом» чередуются с поражениями от «Локомотива» и «Урала». В Екатеринбурге «быки» пропустили ранний гол и так и не смогли отыграться. Подвел защитник Кайо, схвативший две желтые карточки, теперь он пропустит игру с ЦСКА. «Краснодар» был не в оптимальном составе, не играли Вандерсон и Кабелла, а Классон и Вильена появились только во втором тайме.

В похожей турнирной ситуации оказался и ЦСКА. Армейцы взяли свои очки с «Химками» и «Тамбовом» и проиграли «Зениту» с «Рубином». Последнее поражение получилось особенно обидным — решающий гол армейцы пропустили в безобидной ситуации уже в добавленное время. Команда Гончаренко по-прежнему играет без Чалова (у Федора травма), новичок Гайч пока не готов выйти на весь матч. Помимо атаки у ЦСКА серьезные проблемы в защите, это признает и тренер армейцев.

Во время загрузки произошла ошибка.

По личным встречам в последние годы преимущество у ЦСКА — 5 побед против 3 в последних 10 матчах. Но если взять только домашние матчи «Краснодара», то тут уже преимущество у хозяев — 4 победы против 2. Многое в этой игре будет зависеть от ситуации с травмированными футболистами в обеих командах. Без Вандерсона и Кабелла «быки» не так опасно атакуют, у ЦСКА без Чалова забивает, по сути, только Влашич.

Интересно, что самый популярный счет в матчах «Краснодара» с ЦСКА — 1:1. Так закончились 6 встреч из 18 в премьер-лиге. Вполне можно поставить на ничью и здесь, все-таки большого перевеса тут нет ни у одной из команд. Коэффициент на такой исход очень хорош — в БК 1хСтавка на ничью дают 3,38.

Андрей Санталов

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