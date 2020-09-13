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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА против «Спартака»: анонс главного матча сентября

Разбираем шансы команд.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА давно уже не проворачивал такие интересные трансферы: в компанию к аргентинцу Гайчу и бразильцу Фуксу армейцы взяли техничного нигерийца Эджуке и универсала Зайнутдинова.

В сумме на новичков ушло 30 млн евро — после таких нетипичных для себя трат клуб Гинера просто обязан включиться в чемпионскую гонку. Пока ЦСКА идет пятым, но отставание от «Спартака» и «Зенита» некритичное. Гончаренко в этом сезоне перешел на игру в 4 защитника, состав стал более атакующим, и такая схема ему лучше подходит. В августе команду тащили Влашич и Кучаев (7 голов на двоих), теперь мячей ждут и от новичков.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 7, 13.09.2020, 19:00

ЦСКА-Спартак-

«Спартак» выжал максимум из старта чемпионата, взяв свои очки с середняками и аутсайдерами (и заодно притормозил «Локомотив»). Теперь главная интрига чемпионата — удастся ли красно-белым удержаться на первом месте. Команда Тедеско сильно прибавила в этом сезоне: она первая по владению мячом, эффективно прессингует соперника и создает приличное количество моментов. Зобнин неожиданно хорош в роли правого защитника, в центре выжигают Крал и Умяров, а форварды Ларссон, Соболев и Понсе забили 8 из 10 голов.

ЦСКА не в оптимальном составе подошел к дерби. Травмирован Фукс, под вопросом Дивеев — возможно, в центр обороны придется выйти Васину. Дзагоев и Ахметов еще восстанавливаются, Чалов вернулся в строй, но в какой он сейчас форме — неизвестно. В «Спартаке» ситуация с травмированными лучше (выбыл только игрок замены Глушенков). Кокорин вовсю тренируется в общей группе, сегодня он наконец может дебютировать. Пока болельщиков красно-белых беспокоят только слухи о возможной продаже Жиго, но, по словам Федуна, французский защитник останется в команде.

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Это первый тур после перерыва на матчи сборных, игроки вернулись в клубы в разном состоянии. Кажется, такая пауза больше пошла на пользу «Спартаку». Тедеско в августе определился с основой и редко менял состав, сейчас у игроков было время восстановиться. Летом красно-белые не смогли забить ЦСКА и уступили 0:2, тогда все решила ошибка Максименко. В еще один сухой матч здесь не верится, тем более с такой линией обороны у армейцев. При этом Влашич и Ко сами вряд ли уйдут без гола. Поставить на то, что обе команды сегодня забьют, можно в БК Winline. На такое событие там дают коэффициент 1,79.

Андрей Санталов

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