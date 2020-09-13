ЦСКА против «Спартака»: анонс главного матча сентября
Разбираем шансы команд.
Разбираем шансы команд.
ЦСКА давно уже не проворачивал такие интересные трансферы: в компанию к аргентинцу Гайчу и бразильцу Фуксу армейцы взяли техничного нигерийца Эджуке и универсала Зайнутдинова.
В сумме на новичков ушло 30 млн евро — после таких нетипичных для себя трат клуб Гинера просто обязан включиться в чемпионскую гонку. Пока ЦСКА идет пятым, но отставание от «Спартака» и «Зенита» некритичное. Гончаренко в этом сезоне перешел на игру в 4 защитника, состав стал более атакующим, и такая схема ему лучше подходит. В августе команду тащили Влашич и Кучаев (7 голов на двоих), теперь мячей ждут и от новичков.
«Спартак» выжал максимум из старта чемпионата, взяв свои очки с середняками и аутсайдерами (и заодно притормозил «Локомотив»). Теперь главная интрига чемпионата — удастся ли
ЦСКА не в оптимальном составе подошел к дерби. Травмирован Фукс, под вопросом Дивеев — возможно, в центр обороны придется выйти Васину. Дзагоев и Ахметов еще восстанавливаются, Чалов вернулся в строй, но в какой он сейчас форме — неизвестно. В «Спартаке» ситуация с травмированными лучше (выбыл только игрок замены Глушенков). Кокорин вовсю тренируется в общей группе, сегодня он наконец может дебютировать. Пока болельщиков
Это первый тур после перерыва на матчи сборных, игроки вернулись в клубы в разном состоянии. Кажется, такая пауза больше пошла на пользу «Спартаку». Тедеско в августе определился с основой и редко менял состав, сейчас у игроков было время восстановиться. Летом
Андрей Санталов