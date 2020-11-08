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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Быки» в роли аутсайдера: анонс матча «Зенит» — «Краснодар»

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 14, 8.11.2020, 19:00

Зенит-Краснодар-

«Зенит» много критикуют в последнее время, и, надо признать, критикуют заслуженно. Чемпион России оказался не готов к Лиге чемпионов, о первом-втором месте в группе теперь можно только мечтать. Да, питерцы могут сказать, что у них самый тяжелый график в Европе, начиная, с лета, и это правда. Но условия были известны, а команда толком не усилилась перед осенью. Приходится рассчитывать на уставшего Дзюбу и ожившего в последнее время Ерохина. Тактика забросов, любимая Семаком, тоже дает сбои, есть вопросы и по своевременности замен, которые делает тренер «Зенита».

«Краснодар» без легионеров угодил в кризис, проиграв 4 матча подряд. Клуб дорого платит за первый лигочемпионский опыт. Как и другим российским командам, «быкам» тяжело дается более интенсивный футбол в Европе, к тому же там приходится чаще обороняться, в РПЛ к этому краснодарцы не привыкли. Линия обороны в целом не выглядит надежно, голы привозят то Сорокин, то Кайо. Неудивительно, что с такой нагрузкой стал ошибаться и вратарь Сафонов. Перерыв на сборные в ближайшие недели будет подарком для «Краснодара», откатившегося сейчас на 10-е место в таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче с «Севильей» на замену у «Краснодара» вышли Вандерссон и Классон. Возможно, с «Зенитом» легионеры, которых так не хватало «быкам», появятся в основе. Но на многих игроках все равно скажется усталость. «Зениту» в этом плане проще, он играл дома, времени на восстановление было больше. Вместо Жиркова у питерцев слева может появиться Мостовой. У Юрия классные подачи, но играть в таком режиме третий матч подряд ему будет тяжело. Малкома, Азмуна и Дриусси, скорее всего, мы снова не увидим.

«Зенит» зол после упущенной победы над «Лацио», так что с мотивацией у команды Семака проблем быть не должно. Питерцы обычно успешно играют на своем поле, в личных встречах с «Краснодаром» преимущество за ними: три победы и ничья в последних 4 встречах. Всё указывает на то, что «Зенит» выиграет — в БК Winline на это можно поставить с коэффициентом 1,61.

Андрей Санталов

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