«Быки» в роли аутсайдера: анонс матча «Зенит» — «Краснодар»

«Зенит» много критикуют в последнее время, и, надо признать, критикуют заслуженно. Чемпион России оказался не готов к Лиге чемпионов, о первом-втором месте в группе теперь можно только мечтать. Да, питерцы могут сказать, что у них самый тяжелый график в Европе, начиная, с лета, и это правда. Но условия были известны, а команда толком не усилилась перед осенью. Приходится рассчитывать на уставшего Дзюбу и ожившего в последнее время Ерохина. Тактика забросов, любимая Семаком, тоже дает сбои, есть вопросы и по своевременности замен, которые делает тренер «Зенита».



«Краснодар» без легионеров угодил в кризис, проиграв 4 матча подряд. Клуб дорого платит за первый лигочемпионский опыт. Как и другим российским командам, «быкам» тяжело дается более интенсивный футбол в Европе, к тому же там приходится чаще обороняться, в РПЛ к этому краснодарцы не привыкли. Линия обороны в целом не выглядит надежно, голы привозят то Сорокин, то Кайо. Неудивительно, что с такой нагрузкой стал ошибаться и вратарь Сафонов. Перерыв на сборные в ближайшие недели будет подарком для «Краснодара», откатившегося сейчас на 10-е место в таблице.