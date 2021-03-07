Кто выйдет из кризиса первым? Анонс матча «Спартак» — «Краснодар»

«Спартак» не воспользовался осечкой «Зенита», за 10 туров до конца отрыв даже увеличился до 7 очков. Сейчас решение Федуна оставить Тедеско после его заявления об уходе летом выглядит совсем неочевидным. Немецкий тренер отказался от схемы с 3 центральными защитниками, которая раньше давала результат, а новая пока не прижилась. Тем более Промес приехал уже после сборов, и с ним ее потренировать не получилось. Голландец, кстати, вышел на матч с «Рубином» на правом фланге, это тоже удивило многих, ведь Квинси эффективен на левом краю атаки. Пока же «Спартак» проиграл два матча после рестарта, третья неудача подряд может накалить атмосферу в команде до предела. Если же считать вместе с концовкой прошлого года, то у красно-белых 4 поражения подряд и только один забитый гол (подарок от Ловрена). Тедеско надо что-то придумать с группой атаки, где есть довольно успешный дуэт Понсе — Ларссон (16 голов в РПЛ на двоих), Соболев, который чаще выходит со скамейки и Бакаев, у которого в 19 матчах гол + пас. И вписать в нее Промеса.

«Краснодар» здорово начал матч с «Уралом», но все испортило удаление Смольникова. 19-летний вратарь Агкацев пропустил два мяча (по ним есть вопросы и к опорникам), после чего пришлось героически отыгрываться. Удалось, однако в таблице команда Галицкого откатилась на 8-е место, а ведь в декабре после трех побед с общим счетом 11:0, казалось, что «быки» успеют вмешаться в чемпионскую гонку. Теперь же задача меняется до «попасть бы в еврокубки». Тренеру Мусаеву снова не везет с травмами. Они преследовали игроков «Краснодара» еще в первом круге, и тут снова выбыли все крайние защитники, включая новичка Ойонго, и форвард Берг.



Год назад «Краснодар» выиграл на «Открытие Арене» 1:0, но тогда их выручал Сафонов. С другой стороны «Спартак» сейчас не в лучшей форме, а на атаку «быков» есть чем ответить голкиперу красно-белых Максименко. В той встрече его пробили только с пенальти. Обе команды оставили много сил, играя в меньшинстве в прошлом туре, поэтому победителя здесь предсказать сложно. Зато можно присмотреться к тоталу меньше 2,5 голов, на который БК Winline дает коэффициент 2,05. В трех предыдущих встречах из 5 между «Спартаком» и «Краснодаром» как раз было 2 гола и меньше.



Андрей Санталов