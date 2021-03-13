Шварц против Тедеско: анонс матча «Динамо» — «Спартак»

Матч с «Краснодаром» ответил на некоторые вопросы по «Спартаку» образца весны 2021 года. Красно-белым по-прежнему лучше удается игра на контратаках, в этот раз они даже не стремились выходить от ворот через короткий пас. Ларссон здорово взаимодействует с Промесом, Промес — с Соболевым, у голландца теперь свободная роль плеймейкера, это хорошо ему подходит. Этот же матч снова показал проблемы «Спартака» в центре поля при обороне. Опорники Крал и Умяров не могут вдвоем перекрыть все зоны, поэтому соперник легко их проходил.
«Динамо» при Шварце уверенно набирает очки в матчах с командами из второй половины таблицы, а вот с клубами из верхней восьмерки в конце 2020-го были проблемы. В игре со «Спартаком» в первом круге бело-голубые прессинговали не так смело, как обычно, они были готовы к забросам на форвардов красно-белых, в итоге та встреча завершилась 1:1. Зато недавно в Кубке «Динамо» уже обыграло команду Тедеско. Интересно, что впереди Шварц делает ставку на молодых, в трех матчах этого года за бело-голубых забивали 21-летний Грулев, 18-летний Тюкавин и 17-летний Захарян.
Накануне матча неожиданно случился скандал. Оба клуба обжаловали желтые карточки Жиго и Фомина, из-за которых они пропускали бы дерби. РФС просьбу «Динамо» удовлетворил, а вот «Спартаку» отказал. Роль Жиго в тройке защитников красно-белых очень важна, теперь его придется заменять на Кутепова, и это надежности обороне «Спартака» не прибавит. Фомин — тоже ключевая фигура в полузащите «Динамо» и штатный пенальтист. Этот раунд остался за бело-голубыми.
«Спартак» снова играет в веселый футбол, в матче с «Краснодаром» он мог и забить и пропустить еще больше. «Динамо» построже в обороне, но за счет мастерства атака красно-белых во главе с Промесом моменты у чужих ворот создавать будет. При таком раскладе практически нет сомнений, что каждой команде удастся отличиться. БК Winline предлагает коэффициент 1,8 на ставку «обе забьют».
Андрей Санталов