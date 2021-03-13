Шварц против Тедеско: анонс матча «Динамо» — «Спартак»

Матч с «Краснодаром» ответил на некоторые вопросы по «Спартаку» образца весны 2021 года. Красно-белым по-прежнему лучше удается игра на контратаках, в этот раз они даже не стремились выходить от ворот через короткий пас. Ларссон здорово взаимодействует с Промесом, Промес — с Соболевым, у голландца теперь свободная роль плеймейкера, это хорошо ему подходит. Этот же матч снова показал проблемы «Спартака» в центре поля при обороне. Опорники Крал и Умяров не могут вдвоем перекрыть все зоны, поэтому соперник легко их проходил.



«Динамо» при Шварце уверенно набирает очки в матчах с командами из второй половины таблицы, а вот с клубами из верхней восьмерки в конце 2020-го были проблемы. В игре со «Спартаком» в первом круге бело-голубые прессинговали не так смело, как обычно, они были готовы к забросам на форвардов красно-белых, в итоге та встреча завершилась 1:1. Зато недавно в Кубке «Динамо» уже обыграло команду Тедеско. Интересно, что впереди Шварц делает ставку на молодых, в трех матчах этого года за бело-голубых забивали 21-летний Грулев, 18-летний Тюкавин и 17-летний Захарян.