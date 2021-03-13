Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
12.03
Реймс
Лион
11
Футбол. Зарубежный
12.03
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
11
Футбол. Зарубежный
12.03
Леванте
Валенсия
10
Футбол. Зарубежный
12.03
Аталанта
Специя
31
Футбол. Зарубежный
12.03
Аугсбург
Боруссия М
31
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Шварц против Тедеско: анонс матча «Динамо» — «Спартак»

Новая дуэль двух немецких тренеров.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 22, 13.03.2021, 19:00

Динамо-Спартак-

Матч с «Краснодаром» ответил на некоторые вопросы по «Спартаку» образца весны 2021 года. Красно-белым по-прежнему лучше удается игра на контратаках, в этот раз они даже не стремились выходить от ворот через короткий пас. Ларссон здорово взаимодействует с Промесом, Промес — с Соболевым, у голландца теперь свободная роль плеймейкера, это хорошо ему подходит. Этот же матч снова показал проблемы «Спартака» в центре поля при обороне. Опорники Крал и Умяров не могут вдвоем перекрыть все зоны, поэтому соперник легко их проходил.

«Динамо» при Шварце уверенно набирает очки в матчах с командами из второй половины таблицы, а вот с клубами из верхней восьмерки в конце 2020-го были проблемы. В игре со «Спартаком» в первом круге бело-голубые прессинговали не так смело, как обычно, они были готовы к забросам на форвардов красно-белых, в итоге та встреча завершилась 1:1. Зато недавно в Кубке «Динамо» уже обыграло команду Тедеско. Интересно, что впереди Шварц делает ставку на молодых, в трех матчах этого года за бело-голубых забивали 21-летний Грулев, 18-летний Тюкавин и 17-летний Захарян.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне матча неожиданно случился скандал. Оба клуба обжаловали желтые карточки Жиго и Фомина, из-за которых они пропускали бы дерби. РФС просьбу «Динамо» удовлетворил, а вот «Спартаку» отказал. Роль Жиго в тройке защитников красно-белых очень важна, теперь его придется заменять на Кутепова, и это надежности обороне «Спартака» не прибавит. Фомин — тоже ключевая фигура в полузащите «Динамо» и штатный пенальтист. Этот раунд остался за бело-голубыми.

«Спартак» снова играет в веселый футбол, в матче с «Краснодаром» он мог и забить и пропустить еще больше. «Динамо» построже в обороне, но за счет мастерства атака красно-белых во главе с Промесом моменты у чужих ворот создавать будет. При таком раскладе практически нет сомнений, что каждой команде удастся отличиться. БК Winline предлагает коэффициент 1,8 на ставку «обе забьют».

Андрей Санталов

Капризов затмил Овечкина и других. У него первый хет-трик в НХЛ
Фанаты «Реала» сомневаются в необходимости возвращения Роналду
«Динамо» снова обыграет «Спартак»: Топ-5 ставок выходных
Исторический гол русской звезды в НХЛ. Он не забивал 508 дней
Русские Барби и Кен. Красивейшие дуэты в танцах на льду (фото)
Экс-игрок «Тамбова»: В России все боятся открыть рот
Драчев потребовал у Генпрокуратуры провести проверку СБР
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь