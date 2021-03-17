Битва топов в РПЛ: анонс матча ЦСКА — «Зенит»

«Зенит» с четвертой попытки выиграл в 2021 году: помогли чудо-гол Караваева и пенальти, после этого «Ахмат» развалился. Семак старается разнообразить игру команды, отойти от навесов на Дзюбу. Пока получается не очень, «Зенит» по-прежнему опаснее в быстрых атаках, чем в позиционных, возможно, тут что-то поменяется с возвращением Малкома. Питерцы в этой встрече вышли без Ловрена, хорвата достойно заменил Чистяков. Защитник еще и заработал пенальти в чужой штрафной. Для ЦСКА все пошло кувырком еще в первом тайме матча с «Арсеналом». Фернандесу досталось по голове, Эджуке попал в штангу, Зайнутдинов привез пенальти, а Рондон — голевую контратаку. Все хорошее, что у армейцев было в игре с «Ахматом», оказалось перечеркнутым, теперь надо начинать все сначала. Но в целом, ЦСКА продолжает участвовать в чемпионской гонке, 5 очков от «Зенита» за 8 туров — это немного.

Многие сейчас вспоминают прошлогодний матч в Москве, когда ЦСКА проиграл 0:4, и Гончаренко внезапно уехал в Белоруссию. Сейчас будущее тренера в клубе вновь под вопросом, но инструментов для решения проблем у него больше. Есть форварды Рондон, Чалов, Шкурин — надо определиться, кто из них в лучшей форме, и ставить в основу. Нужно найти подходящую позицию для Эджуке, где он будет приносить максимальную пользу. И вернуть комбинационную игру, которую ЦСКА показывал в РПЛ осенью 2020-го.



Команды прекрасно знакомы, так что должны нейтрализовать сильные стороны друг друга. При этом «Зенит» несильно огорчит ничья в этой встрече, ведь лидерство в чемпионате питерцы все равно сохранят. Тут важнее не подпустить к себе армейцев. Команда Семака считается фаворитом, однако армейцы в целом удачно играют с «Зенитом» дома в последние годы — исключением (и единственным поражением) стали те самые 0:4. Можно воспользоваться этой тенденцией: на то, что ЦСКА не проиграет, БК Winline дает коэффициент 1,63.



Андрей Санталов