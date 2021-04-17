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11:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Голов будет много: анонс Winline Derby «Краснодар» — «Зенит»

Новая дуэль Гончаренко и Семака.

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Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 26, 17.04.2021, 19:00

Краснодар-Зенит-

«Краснодар» с оптимизмом смотрел на весеннюю часть сезона, но команда оказалась психологически неустойчивой. Вылеты из Лиги Европы и Кубка России привели к цепочке поражений в чемпионате и отставке тренера Мусаева. С Гончаренко дела пока идут не лучше: проигрыш «Арсеналу» стал 7-м в 9 матчах 2021 года. По одной игре сложно делать выводы, «быки» в Туле меньше обычного владели мячом, а вот фолили напротив очень много. По ЦСКА известно, что белорусский тренер любит высокий прессинг, давление, агрессию, игру первым номером. Этот сезон для клуба Галицкого уже провален, сейчас уже начинается подготовка к новому. Ясно, что команду ждет серьезное обновление.

«Зенит» тоже тяжело начинал вторую часть чемпионата. Не все лидеры прошли полноценные сборы зимой из-за проблем со здоровьем, поэтому питерцы чуть забуксовали в феврале-марте. Но уже начиная с матча с «Ахматом» (4:0) стало понятно, что чемпионский «Зенит» вернулся, больше он терять очки не намерен. Соперники были не самые простые, но команда Семака победила и ЦСКА, и «Химки», и «Сочи». Теперь питерцы больше разыгрывают мяч через центр, Вендел становится важным игроком для такой тактики. Хотя при необходимости Семак возвращается к игре через фланги, теперь вариантов развития атаки у «Зенита» больше.

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Как и в прошлом сезоне, «Зенит» забивает больше всех в РПЛ, а пропускает меньше всех. Азмун (15 голов) и Дзюба (13 голов) снова спорят за звание лучшего бомбардира. Вендел заменил Оздоева в центре поля, Лунев — Кержакова на воротах, вместо травмированного Ловрена начал выходить Чистяков — в остальном состав «Зенита» стабилен. У «Краснодара» Классон и Сорокин готовы вернуться после дисквалификации. Защита «быков» — отдельная головная боль Гончаренко. Справа нет достойной замены Петрову, слева — Рамиресу. В центре Мартынович и Кайо много ошибались в этом сезоне. Берг сегодня пропускает матч из-за перебора карточек, а у 35-летнего Ари всего два гола в этом сезоне и ни одного в 2021-м.

В первом круге команды сыграли драматичный матч. Дзюба после невызова в сборную в ноябре смазал пенальти в первом тайме, а под конец встречи исправился и забил победный гол. Вообще питерцы выиграли уже 3 из последних 5 матчей у «Краснодара», сейчас у них есть все шансы продлить серию. Есть и еще закономерность: в домашних играх «быков» часто забивается много голов, есть что-то в атмосфере на одном из лучших стадионов России. Так что тут хорошо смотрятся и варианты с голами Дзюбы и Азмуна, и голы «Краснодара». Мячей должно быть много — в БК Winline поставить на тотал больше 3 можно с коэффициентом 2,01.

Андрей Санталов

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