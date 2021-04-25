Дерби будет голевым: анонс матча «Спартак» — ЦСКА
Обеим командам нужна только победа.
Обеим командам нужна только победа.
«Спартак» уступил вторую строчку в таблице, неожиданно проиграв «Уфе» дома 0:3. Без Соболева не получалась игра в атаке, передачи верхом некому было принимать, не хватало и подключений Аиртона слева. В середине поля не было игрока, который бы вел игру и раздавал передачи, впрочем, Тедеско, кажется, на такой футбол не собирается переключаться. В обороне Кутепов не смог заменить Джикию, хотя претензии за такой результат можно предъявить всей команде. Федун уже призвал игроков реабилитироваться за это поражение в ближайшем матче, по идее, настрой у
ЦСКА тоже влетел 0:3, но случилось это в матче с лучшей командой РПЛ 2021 года «Локомотивом». У Олича был шанс сходу попасть в финал Кубка России, но армейцы были наказаны за ошибки в защите. Плюс они снова пропустили с углового. Акинфеев в прошлом году рассказывал, что как бы тренеры их ни готовили, но с угловых им постоянно забивают. В этот раз не повезло с рикошетом. Перед Кубком ЦСКА проиграл «Сочи», там команда Олича редко доводила мяч до Рондона, мало угрожала воротам. А вот с «Локо» игра впереди уже была поинтереснее, за счет действий Дзагоева, Облякова и Ахметова, однако забить так и не получилось. В чемпионате
Больше всего потерь перед этим дерби у ЦСКА. Травмы у Фернандеса, Зайнутдинова, Магнуссона, Карпова (все — защитники), также повреждение у новичка Бохинена, а у Сигурдссона — перебор желтых карточек. Как в такой ситуации Оличу готовить команду — вопрос на миллион. Особенно, если учесть, что
Обеим командам здесь нужна только победа, за ничью им скажут спасибо и «Локомотив», и «Рубин» с «Динамо». И если у ЦСКА Олич только пришел, и на ходу пытается привить команде свой взгляд на футбол, то с Тедеско спрос больше. Он дольше работает в «Спартаке» и наверняка захочет покинуть клуб летом с гордо поднятой головой. К тому же владелец
Андрей Санталов