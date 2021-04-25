Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Беневенто
Удинезе
Футбол. Зарубежный
14:00
Ницца
Монпелье
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Бернли
Футбол. Зарубежный
15:00
Уэска
Хетафе
Футбол. Зарубежный
16:00
Ланс
Ним
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Бордо
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:05
Анже
Монако
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:00
Боруссия М
Арминия
Футбол. Зарубежный
19:00
Кальяри
Рома
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Гранада
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:00
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Атлетико
Футбол. Зарубежный
24.04
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Реал
Бетис
00
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Дерби будет голевым: анонс матча «Спартак» — ЦСКА

Обеим командам нужна только победа.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 27, 25.04.2021, 16:30

Спартак-ЦСКА-

«Спартак» уступил вторую строчку в таблице, неожиданно проиграв «Уфе» дома 0:3. Без Соболева не получалась игра в атаке, передачи верхом некому было принимать, не хватало и подключений Аиртона слева. В середине поля не было игрока, который бы вел игру и раздавал передачи, впрочем, Тедеско, кажется, на такой футбол не собирается переключаться. В обороне Кутепов не смог заменить Джикию, хотя претензии за такой результат можно предъявить всей команде. Федун уже призвал игроков реабилитироваться за это поражение в ближайшем матче, по идее, настрой у красно-белых должен быть запредельный.

ЦСКА тоже влетел 0:3, но случилось это в матче с лучшей командой РПЛ 2021 года «Локомотивом». У Олича был шанс сходу попасть в финал Кубка России, но армейцы были наказаны за ошибки в защите. Плюс они снова пропустили с углового. Акинфеев в прошлом году рассказывал, что как бы тренеры их ни готовили, но с угловых им постоянно забивают. В этот раз не повезло с рикошетом. Перед Кубком ЦСКА проиграл «Сочи», там команда Олича редко доводила мяч до Рондона, мало угрожала воротам. А вот с «Локо» игра впереди уже была поинтереснее, за счет действий Дзагоева, Облякова и Ахметова, однако забить так и не получилось. В чемпионате задачей-минимум перед командой теперь стало третье место, шансов попасть в ЛЧ — минимум.

Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всего потерь перед этим дерби у ЦСКА. Травмы у Фернандеса, Зайнутдинова, Магнуссона, Карпова (все — защитники), также повреждение у новичка Бохинена, а у Сигурдссона — перебор желтых карточек. Как в такой ситуации Оличу готовить команду — вопрос на миллион. Особенно, если учесть, что из-за Кубка у армейцев меньше времени на восстановление. У «Спартака» почти все здоровы, из основы в дерби не сыграет только Жиго, удалившийся в матче с «Уфой». Хотя и в оптимальном составе красно-белые не играют на ноль с ноября 2020-го, они пропустили в 10 матчах РПЛ подряд.

Обеим командам здесь нужна только победа, за ничью им скажут спасибо и «Локомотив», и «Рубин» с «Динамо». И если у ЦСКА Олич только пришел, и на ходу пытается привить команде свой взгляд на футбол, то с Тедеско спрос больше. Он дольше работает в «Спартаке» и наверняка захочет покинуть клуб летом с гордо поднятой головой. К тому же владелец красно-белых публично обратился к игрокам — многое намекает на мощный старт «Спартака», давление с первых минут, быстрый гол и последующую игру на контратаках. Дерби обещает быть зрелищным и голевым — в БК Winline предлагает на тотал больше 2,5 коэффициент 1,89.

Андрей Санталов

Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
ЦСКА спасся за секунду до конца, но все же уступил «Авангарду»
Николич повторил рекорд Семина. «Локо» еще претендует на золото
Определился соперник Карацева по финалу турнира в Белграде
Наконец-то забил. Вернер вытащил «Челси» в ключевом матче за ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь