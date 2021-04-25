Дерби будет голевым: анонс матча «Спартак» — ЦСКА

«Спартак» уступил вторую строчку в таблице, неожиданно проиграв «Уфе» дома 0:3. Без Соболева не получалась игра в атаке, передачи верхом некому было принимать, не хватало и подключений Аиртона слева. В середине поля не было игрока, который бы вел игру и раздавал передачи, впрочем, Тедеско, кажется, на такой футбол не собирается переключаться. В обороне Кутепов не смог заменить Джикию, хотя претензии за такой результат можно предъявить всей команде. Федун уже призвал игроков реабилитироваться за это поражение в ближайшем матче, по идее, настрой у красно-белых должен быть запредельный.



ЦСКА тоже влетел 0:3, но случилось это в матче с лучшей командой РПЛ 2021 года «Локомотивом». У Олича был шанс сходу попасть в финал Кубка России, но армейцы были наказаны за ошибки в защите. Плюс они снова пропустили с углового. Акинфеев в прошлом году рассказывал, что как бы тренеры их ни готовили, но с угловых им постоянно забивают. В этот раз не повезло с рикошетом. Перед Кубком ЦСКА проиграл «Сочи», там команда Олича редко доводила мяч до Рондона, мало угрожала воротам. А вот с «Локо» игра впереди уже была поинтереснее, за счет действий Дзагоева, Облякова и Ахметова, однако забить так и не получилось. В чемпионате задачей-минимум перед командой теперь стало третье место, шансов попасть в ЛЧ — минимум.