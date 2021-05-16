«Спартак» пробился в Лигу чемпионов, отыгравшись со счета 0:2

В чемпионате России сыграны семь из восьми матчей 30-го тура.

Московский «Спартак» сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Ахматом» в Грозном — 2:2. Примечательно, что москвичи по итогам первого тайма уступали 0:2, но сумели отыграться после перерыва. По итогам сезона «Спартак» занял второе место в турнире.

Футболисты «Локомотива» празднуют гол, забитый в ворота «Урала» | Источник: РИА "Новости"

В параллельном матче «Локомотив», также претендовавший на попадание в Лигу чемпионов, победил «Урал» с минимальным счетом. Единственный гол футболисты «Локомотива» забили лишь на 89-й минуте.

Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В последнем туре команда Сергея Семака разгромила вылетевший в ФНЛ «Тамбов» со счетом 5:1. Четыре мяча забил капитан команды Артем Дзюба.

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Все результаты тура:

«Динамо» — ЦСКА — 3:2

«Ростов» — «Краснодар» — 1:2

«Тамбов» — «Зенит» — 1:5

«Ахмат» — «Спартак» — 2:2

«Химки» — «Сочи» — 0:0

«Локомотив» — «Урал» — 1:0

«Рубин» — «Ротор» — 1:1

«Ротор» пропускает гол с пенальти на последних минутах матча с «Рубином» | Источник: РИА "Новости"

Матч «Уфа» — «Арсенал» был отложен из-за сильной жары и проходит в эти минуты. Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в премьер-лиге. В случае победы «Уфы» или ничьей в ФНЛ отправится волгоградский «Ротор».

В Лиге чемпионов Россию в следующем сезоне представят «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы начнут выступление с групповой стадии, а москвичи — с третьего квалификационного раунда.