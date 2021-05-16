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8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» пробился в Лигу чемпионов, отыгравшись со счета 0:2

В российской премьер-лиге подходит к концу заключительный тур.

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Источник: РИА "Новости"

В чемпионате России сыграны семь из восьми матчей 30-го тура.

Московский «Спартак» сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Ахматом» в Грозном — 2:2. Примечательно, что москвичи по итогам первого тайма уступали 0:2, но сумели отыграться после перерыва. По итогам сезона «Спартак» занял второе место в турнире.

Футболисты «Локомотива» празднуют гол, забитый в ворота «Урала» | Источник: РИА "Новости"

В параллельном матче «Локомотив», также претендовавший на попадание в Лигу чемпионов, победил «Урал» с минимальным счетом. Единственный гол футболисты «Локомотива» забили лишь на 89-й минуте.

Чемпионом России досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В последнем туре команда Сергея Семака разгромила вылетевший в ФНЛ «Тамбов» со счетом 5:1. Четыре мяча забил капитан команды Артем Дзюба.

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Все результаты тура:

  • «Динамо» — ЦСКА — 3:2
  • «Ростов» — «Краснодар» — 1:2
  • «Тамбов» — «Зенит» — 1:5
  • «Ахмат» — «Спартак» — 2:2
  • «Химки» — «Сочи» — 0:0
  • «Локомотив» — «Урал» — 1:0
  • «Рубин» — «Ротор» — 1:1
«Ротор» пропускает гол с пенальти на последних минутах матча с «Рубином» | Источник: РИА "Новости"

Матч «Уфа» — «Арсенал» был отложен из-за сильной жары и проходит в эти минуты. Обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в премьер-лиге. В случае победы «Уфы» или ничьей в ФНЛ отправится волгоградский «Ротор».

В Лиге чемпионов Россию в следующем сезоне представят «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы начнут выступление с групповой стадии, а москвичи — с третьего квалификационного раунда.

«Локомотив» будет выступать на групповом этапе Лиги Европы, а «Рубин» и «Сочи» представят страну в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.

Ахмат
2:2
Первый тайм: 2:0
Спартак
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