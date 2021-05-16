«Спартак» пробился в Лигу чемпионов, отыгравшись со счета 0:2
В российской
В российской
В чемпионате России сыграны семь из восьми матчей 30-го тура.
Московский «Спартак» сумел завоевать путевку в Лигу чемпионов, сыграв вничью с «Ахматом» в Грозном — 2:2. Примечательно, что москвичи по итогам первого тайма уступали 0:2, но сумели отыграться после перерыва. По итогам сезона «Спартак» занял второе место в турнире.
В параллельном матче «Локомотив», также претендовавший на попадание в Лигу чемпионов, победил «Урал» с минимальным счетом. Единственный гол футболисты «Локомотива» забили лишь на 89-й минуте.
Чемпионом России досрочно стал
Все результаты тура:
Матч «Уфа» — «Арсенал» был отложен
В Лиге чемпионов Россию в следующем сезоне представят «Зенит» и «Спартак». Петербуржцы начнут выступление с групповой стадии, а москвичи — с третьего квалификационного раунда.
«Локомотив» будет выступать на групповом этапе Лиги Европы, а «Рубин» и «Сочи» представят страну в новом турнире УЕФА — Лиге конференций.