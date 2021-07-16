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11:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Краснодар» представил новую форму (фото)

Футбольный клуб «Краснодар» представил игровую форму, в которой «быки» проведут следующий сезон. Презентация нового домашнего и выездного комплектов формы от компании PUMA, одного из мировых лидеров в области спортивной экипировки, прошла на стадионе «Краснодар» и была представлена в формате fashion-показа. В мероприятии приняли участие профессиональные модели и танцоры современных уличных стилей.

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Идея представить новую форму ФК «Краснодар» в стиле модного показа в современном динамичном стиле принадлежит титульному спонсору клуба — компании Winline. Она продиктована тем, что футбол прочно вошел в нашу жизнь, а форма любимого клуба постепенно становится обязательным атрибутом повседневной жизни его болельщиков. В новой форме «быков» можно ярко проводить свободное время с друзьями, выделяться на танцполе ночного клуба, кататься на скейте по городскому парку или смотреть новый фильм в кинотеатре. Новая форма «Краснодара» идеально подходит для того, чтобы помочь создать свой новый яркий образ.

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Домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор с герба клуба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Дизайн формы включает в себя логотип PUMA, герб клуба и ярко-бирюзовый номер игрока.

Выездной комплект формы «Краснодара» вдохновлен успехами академии клуба, в которой воспитываются одни из самых ярких футбольных талантов в России. Академия руководствуется видением, которое может изменить будущее футбола в стране: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Дизайн выездного комплекта включает в себя ярко-бирюзовые цвета, представленные в краснодарской академии, расположенной по соседству со стадионом «Краснодар». Индивидуальный узор, взятый с герба клуба, завершает яркий и молодой дизайн, который был создан с целью вдохновить новое поколение восходящих звезд.

Форма нового сезона поступит в продажу 16 июля.

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